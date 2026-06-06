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CELEBRIDADES Por que o casamento na Sicília? Entenda a relação de Dua Lipa e Callum Turner com a região Comemorações na ilha ao sul da Itália devem durar até domingo

Depois de se casarem em Londres numa cerimônia intimista, Dua Lipa e Callum Turner começaram, nesta sexta-feira, na Sicília, a megacomemoração do casório — que deve durar até domingo. Mas por que a ilha ao sul da Itália?

A escolha da Sicília para as comemorações tem um significado especial para Dua Lipa e Callum Turner. Em julho de 2025, logo após o anúncio do noivado, os dois passaram uma temporada em Palermo. Ao publicar o álbum de fotos, a artista deixou clara sua conexão com o destino ao escrever na legenda: “Palermo no meu ”.

Na época, a cantora dividiu com os fãs alguns momentos da estadia por meio de uma publicação nas redes sociais. As fotos mostravam o casal explorando a cidade, admirando cenários históricos e aproveitando a culinária local.

Os registros incluíam passeios pelas charmosas ruas de Palermo, imagens da arquitetura característica da região e vistas do mar. Em outro momento da viagem, Dua e Turner também aproveitaram um passeio de barco, onde apareceram relaxando. Veja:

A ilha, que já viveu um "boom" de turismo em razão do "efeito White Lotus" — série da HBO que teve a segunda temporada gravada na região —, tem tudo para viver um novo grande momento depois do megacasamento da estrela britânica.





O casamento

Duas praças do centro histórico de Palermo, onde se espera que as festividades se iniciem, foram fechadas ao tráfego. No itinerário, segundo a imprensa local, está uma visita à Galeria de Arte Moderna de Palermo, que tinha o fechamento previsto para as 14h locais, antes do horário habitual.

A festa seguirá na pequena cidade de Bagheria, a leste de Palermo, onde a nobreza do século XVIII construiu suntuosas vilas barrocas de verão, entre elas a Vila Valguarnera, onde ocorrerá a festa do sábado.

Qualificada como "o recanto mais romântico da Sicília" pela revista Condé Nast Traveler, a vila costuma ser usada em casamentos, eventos especiais e como cenário de produções de cinema e televisão.

Em 2020, o vocalista da banda de rock Radiohead, Thom Yorke, se casou na vila.

Toda a praça localizada em frente à vila será fechada ao tráfego a partir da 00h de sábado, segundo um comunicado municipal.

O prefeito de Bagheria afirmou que chefs e floristas locais foram contratados para o evento.

Uma fonte local que pediu o anonimato informou que se pediu aos participantes em Parlemo que assinassem acordos de confidencialidade, mas que esse não foi o caso em Bagheria.

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