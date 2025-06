Por que o Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho no Brasil, diferente de outros países?

A- A+

Enfim é 12 de junho, o Dia dos Namorados, quando os casais aproveitam para ficar mais juntinhos, sair para jantar em um lugar especial, ir ao cinema e curtir a dois.



No Brasil, a data é celebrada na véspera da festa de Santo Antônio, lembrado na tradição católica como o casamenteiro diferente de boa parte do mundo, que comemora no Dia de São Valentim, em 14 de fevereiro. Essa diferença, na verdade, trata-se de uma jogada comercial e de marketing.





Por que se comemora o dia dos namorados em 12 de junho?

A criação desta data é atribuída ao publicitário João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, João Dória Jr. Na década de 1940, ele trabalhava na Standart Propaganda, contratada pela loja de departamentos Exposição e precisava alavancar as vendas neste período do ano, considerado "fraco" pelo varejo até então.

Veio, então, a ideia do "Valentine's day" americano em junho, próximo ao dia de Santo Antônio (13 de junho), tradicionalmente conhecido como o "santo casamenteiro". O primeiro dia dos namorados no Brasil, portanto, acontece no dia 12 de junho de 1949, sob um forte esquema de propaganda, que incentivava casais a trocarem presentes. O slogan criado pela equipe de Dória era "Nem só com beijos se prova o amor", e a moda pegou, colocando a data, definitivamente, no calendário nacional.

