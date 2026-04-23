A- A+

Literatura Por que o Dia Mundial do Livro é celebrado em 23 de abril? Data foi oficializada em 1995 em uma Conferência Geral da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

O Dia Mundial do Livro (e também dos Direitos Autorais) é celebrado em 23 de abril. Nesta data, diversas entidades e instituições do universo da literatura organizam eventos para comemorar e incentivar a leitura ao redor do globo.

A data foi oficializada em 1995 em uma Conferência Geral da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O objetivo é promover o gosto pela leitura, assim como a criatividade, diversidade a o acesso igualitário aos livros.

O dia 23 de abril foi escolhido por ser marcado por um coincidência. Nesta data, no ano de 1616, morreram dois dos maiores escritores de todos os tempos: o britânico William Shakespeare e o espanhol Miguel de Cervantes.

Vale pontuar que indícios históricos apontam que Cervantes morreu, na verdade, no dia 22, mas teria sido enterrado no dia 23. Além deles, o escritor peruano Inca Garcilaso de la Vega também morreu em 23 de abril de 1616 e é citado entre os homenageados da Unesco.

O Dia Mundial do Livro também marca a "transição" da Capital Mundial do Livro. Todo ano, a Unesco elege uma cidade que recebe celebrações em torno da leitura. O Rio de Janeiro foi escolhido em 2025 e agora passa o bastão para Rabat, capital do Marrocos.

Para quem deseja celebrar o data, livrarias de todo o Brasil organizaram a Noite das Livrarias. Lojas ao redor do País realizarão eventos noturnos diversos com o objetivo de promover a leitura.





Veja também