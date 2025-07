A- A+

Por que o Superman usa a cueca por cima da calça? Relembre o figurino do herói ao longo dos anos David Corenswet dá vida à nova versão do Homem de Aço em filme dirigido por James Gunn

Um dos mais famosos super-heróis dos quadrinhos, Superman também é dono de um dos mais característicos uniformes das HQs. O figurino azul, com "S" no peito, capa vermelha e cueca vermelha por cima das calças veste o Homem de Aço desde sua primeira aparição na revista "Action Comics #1", em 1938.

Ao longo dos anos, alguns filmes e séries tentaram modernizar o visual, mas o uniforme original está presente na nova versão do herói em "Superman", de James Gunn.

Desde que assumiu o desafio de dirigir e escrever um novo filme do personagem, Gunn tentou solucionar o "problema" da cueca vermelha. Como utilizá-la sem parecer algo ridículo. O cineasta conversou inclusive com Zack Snyder sobre o tema. O diretor de "Homem de Aço" e "Batman vs. Superman" afirmou ao colega que tentou de todas as formas um visual com o item, mas acabou se dando por vencido.

Em conversa com o site Fandango, Gunn também revelou ter ficado com muita dúvida acerca do visual, mas acabou decidindo pelo mesmo em conversa com o ator David Corenswet. "Estávamos experimentando todas essas versões diferentes do figurino e fizemos testes com e sem a cueca. E uma das coisas que David disse é que o Superman quer que as crianças não tenham medo dele. Ele é um alienígena. Ele tem poderes incríveis. Ele dispara raios pelos olhos. ... Ele é incrivelmente poderoso e pode ser considerado assustador. Ele quer que as pessoas gostem dele. Ele quer ser um símbolo de esperança e positividade. Então, ele se veste como um lutador profissional. Ele se veste de uma maneira que faz as pessoas não terem medo dele, que mostra essa esperança e essa positividade. E isso realmente me tocou", afirmou o diretor.

Curiosamente, a escolha de Corenswet se assemelha bastante à origem histórica do figurino. No livro "Supergods", o lendário quadrinista e escritor Grant Morrison revela que sempre se interessou em saber sobre a origem do visual nos anos 1930. E acabou encontrando em um lugar inusitado: o circo.

"Em 1938, cuecas sobre meias-calças simbolizavam força e resistência masculinas. A capa, as botas estilo showman, o cinto e o spandex colante eram todos derivados de trajes circenses e ajudavam a enfatizar o aspecto performático, até mesmo de horrores, das aventuras do Superman. Levantar pontes, parar trens com as próprias mãos, lutar com elefantes: esses eram feitos de super-heróis que se beneficiavam do toque carnavalesco implícito no spandex colante", destaca a publicação.

Relembre algumas versões do Super-Homem nas telas:

Kirk Alyn



O primeiro Superman das telas, Kirk Alyn usou o uniforme clássico do personagem, mas acabou mais reconhecido pelas imagens em preto & branco de "Super-Homem" (1948).

George Reeves



George Reeves usou a cueca vermelha por cima da calça na clássica série "As aventuras do Super-Homem" (1952-1958). É claro, que o vermelho ficou por conta da divulgação oficial e da imaginação das pessoas, afinal a série era exibida em preto & branco.

Christopher Reeve



O lendário Christopher Reeve viveu o herói em " Superman - O Filme" (1978), "Superman II - A aventura continua" (1980), "Superman 3" (1983) e "Superman 4" (1987), e não dispensou a cueca vermelha por cima da calça.

Dean Cain



Estrela de "Lois & Clark: As novas aventuras do Superman" (1993-1997), Dean Cain também usou figurino próximo do original.

Tom Welling



"Smallville" conta a história de Clark Kent antes de se tornar o Superman. O uniforme do herói é visto apenas duas vezes na série, e sempre destacando a parte de cinema do corpo do ator. Então, não é possível saber se ele aderiu à cueca na produção.

Brandon Routh



Quem também não sentiu vergonha da cueca vermelha foi Brandon Routh, estrela de " Superman - O retorno" (2006), dirigido por Bryan Singer.

Henry Cavill



Henry Cavill viveu o Superman em três oportunidades: "O homem de aço" (2013), "Batman vs. Superman: A origem da justiça" (2016) e "Liga da justiça" (2017). O ator dispensou a cueca vermelha em seu figurino.

Tyler Hoechlin



Superman do universo DC da CW, Tyler Hoechlin viveu o super-herói nas séries "Supergirl" (2015-2021), "Batwoman" (2019-2022), "Flash" (2014-2023), "Arrow" (2012-2020) e "Legends of tomorrow" (2016-2022) antes de ganhar sua própria série: "Superman & Lois" (2021-2024). Na TV, o herói também não usa a cueca vermelha.

David Corenswet



Estrela do novo "Superman", David Corenswet tratou de vestir mais uma vez a cueca vermelha. Em entrevistas, o ator falou sobre a vontade em criar um herói mais luminoso e alegre, deixando para trás os tempos sombrios de Cavill.

