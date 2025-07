Por que Oruam teve a prisão preventiva decretada pela justiça?

A- A+

A Justiça do Rio expediu, nesta terça-feira, um mandado de prisão preventiva contra o rapper Mauro Davi Nepomuceno, conhecido como Oruam. A decisão foi tomada após o cantor ter sido indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça e dano. Os delitos teriam ocorrido durante uma confusão na residência dele, no Joá, Zona Oeste do Rio. Policiais foram ao local para apreender um a dolescente suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho (CV). Durante a abordagem, a equipe foi atacada com pedras, e o jovem conseguiu fugir.

Durante a confusão, Oruam filmou o delegado Moyses Santana, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), e xingou o policial. "Tem mais de 20 viaturas na minha casa. O mesmo delegado que me prendeu. Eu estava saindo e colocaram a pistola na minha cara. Claro que ele vai querer prender nós (sic) porque nós é filho de bandido", disse o cantor em vídeo postado nos stories.

Depois do episódio, o cantor foi para o Complexo da Penha e gravou um vídeo provocando os agentes:" Eu quero ver você vir aqui. Me pegar aqui dentro do complexo. Não vai me pegar, sabe por causa de quê? Que vocês peida", falou ele. No vídeo, ele ainda reforçou que é "filho do Marcinho".

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a prisão do cantor foi decretada pela prática dos crimes de resistência qualificada, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

"Os crimes teriam ocorrido no momento em que uma equipe policial tentava cumprir, na casa do cantor, no bairro do Joá, uma diligência de busca e apreensão de um adolescente, em razão da prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e a crimes patrimoniais, expedida pela Vara da Infância e Juventude da Capital", diz a nota do TJRJ.

“Analisando os autos, verifico que, no presente momento, mais adequado se faz a decretação da prisão preventiva (e não da prisão temporária), conforme sugerido pelo Ministério Público, conforme passo a expor. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal e se faz pertinente para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E os requisitos se fazem presentes, de acordo com os elementos probatórios”, diz um trecho da decisão.

'Marginal da pior espécie'

Na manhã desta terça-feira, o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, comentou o episódio ocorrido na casa de Oruam e afirmou ao Bom Dia Rio, da TV Globo, que o rapper é um "marginal da pior espécie e ligado ao Comando Vermelho". Oruam será indiciado por associação para o tráfico, por ligação direta dele com a facção,, disse Curi.

— Se alguém, tinha dúvida se era uma marginal ou um artista periférico, está claro: é um marginal — afirmou o delegado.

Quem é Oruam?

Oruam é filho de Marcinho VP, um dos chefes históricos do Comando Vermelho, preso desde 1996 e condenado por tráfico e homicídios. A relação com o pai, que já motivou declarações públicas e manifestações nos palcos, é parte central da imagem que o artista construiu. Em 2023, subiu ao palco do Lollapalooza usando uma camiseta com os dizeres “Liberdade para Marcinho VP”. A atitude provocou críticas, às quais ele respondeu dizendo se tratar de um “desabafo de um menor que cresceu sem o pai por perto”. Oruam tem tatuado no corpo também o nome de Elias Maluco, assassino do jornalista Tim Lopes, padrinho do rapper.

Além das polêmicas, Oruam segue no topo do gênero que ajudou a popularizar entre o público jovem. É próximo de artistas como MC Daniel, Orochi, Chefin e MC Cabelinho, e não esconde o estilo de vida que escolheu levar. Diz ter gastado R$ 8 milhões em uma única noite em uma boate na Espanha, e ostenta nas redes um Porsche Carrera 911, um Audi TT RS e um gato da raça Savannah F1, avaliado em até R$ 120 mil. O animal, chamado Malandrex, é cuidado por sua namorada, Fernanda Valença, estudante de veterinária e influenciadora, com quem está há cinco anos.

Em fevereiro deste ano, Oruam foi preso em flagrante por abrigar, em sua casa, um foragido da Justiça. O cantor era alvo de buscas, mas os policiais encontraram em sua residência o traficante Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por envolvimento com organização criminosa. Com ele, foi apreendida uma pistola 9 mm com kit-rajada e munição. O rapper foi liberado horas depois.

Na semana anterior, ele já havia sido preso na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital, após dar um "cavalo de pau" na frente de um carro da Polícia Militar e parar virado para a contramão. Autuado em flagrante por direção perigosa, o rapper pagou uma fiança de R$ 60 mil e foi solto.

Mais recentemente, em junho, Oruam esteve envolvido em outro episódio que gerou polêmica. No dia da soltura do cantor Marlon Brendon Coelho Couto e Silva, o MC Poze do Rodo, ele subiu em um ônibus em meio a uma multidão em frente ao Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

