Por que Pernambuco é um destino de férias tão atraente?

A temporada de verão está se aproximando e o estado de Pernambuco se prepara para receber a estação com todas as suas inúmeras atrações, com cidades de praia, turismo ecológico, monumentos históricos e festivais tradicionais que fazem uma combinação difícil de ser recusada pelos turistas que já fizeram dela um clássico.

Embora este seja um lugar que recebe turistas praticamente durante o ano inteiro devido às suas condições climáticas, com a chegada do verão ele é ainda mais acentuado. Os turistas da América do Sul, especialmente aqueles que não vivem em cidades com calor constante, esperam esta época do ano para fazer uma viagem às praias paradisíacas do nordeste brasileiro, que não têm nada a invejar às da América Central.

É por isso que o turismo já se tornou há algum tempo um dos elementos mais fortes da economia do estado de Pernambuco, além da indústria e da agricultura, dois pilares fundamentais desde os tempos da colonização. Com tanta atração em todo seu comprimento e amplitude, somada às promoções que são disponibilizadas aos turistas, com pacotes de estadias e voos, é uma opção imbatível para descansar e fugir da rotina.

Os turistas locais e estrangeiros frequentemente viajam para a região de Pernambuco, o que é adequado para as diferentes preferências que os viajantes podem ter. A praia é a principal atração, com três cidades que se destacam do resto: Recife, a capital do estado; Fernando de Noronha, uma ilha de origem vulcânica nomeada parque nacional marinho protegido, e Porto de Galinhas, com suas piscinas naturais formadas pelos recifes e pelo mar.

No caso da cidade de Recife, também conhecida por seus prédios de estilo colonial construídos no século XVI, há atividades para todos os gostos, desde belas praias, como a praia de Boa Viagem, protegida por recifes naturais, até sítios culturais com muito para contar. Em termos de cultura, o Instituto Ricardo Brennand possui um imenso parque, uma biblioteca, uma galeria de arte e um museu que mantém vivas as memórias do Brasil colonial. Também está o Centro Cultural Cais do Sertão, que oferece diferentes experiências sensoriais aos visitantes, trazendo-lhes a cultura da região.

Por outro lado, Fernando de Noronha é o lugar certo para aqueles que pegam voos para esta região, pois gostam de snorkelling e mergulho e principalmente para os amantes da natureza com espírito aventureiro, mas com um bom orçamento, já que a estadia é geralmente um pouco cara e bastante restritiva. Com um total de 15 praias, cartões postais dignos do paraíso e inúmeras espécies de fauna marinha, incluindo tartarugas, golfinhos, peixes coloridos e até mesmo tubarões, é um dos lugares mais elogiados, com a Praia do Sancho, dentro do Parque Nacional e guardada por enormes penhascos cheios de vegetação, sendo uma das dez melhores praias do mundo.

Por último, outro destino turístico que recebe um grande número de turistas ao longo do ano é Porto de Galinhas, ideal para escapadas de fim de semana para fugir das obrigações da vida cotidiana e desfrutar da paz e tranquilidade com a família. As piscinas características que se formam ao longo de sua costa tornam as praias extremamente calmas, embora as ondas possam chegar a dois metros de altura quando a maré fica bastante agitada.

Nem tudo é areia e sol em PernambucoComo mencionamos anteriormente, o estado de Pernambuco, embora tenha praias que nada têm a invejar ao Caribe, tem outras atrações que estão um pouco distantes do sol e da areia. A seguir, detalharemos algumas das atividades que podem ser realizadas longe das areias brancas e das cristalinas águas do mar.

Um dos destaques deste local são as diferentes áreas silvestres que ele possui, dando lugar a diferentes maravilhas que a natureza coloca à disposição dos viajantes. Entre os destaques estão a Mata Atlântica, um dos exemplos claros da imensidão da Mãe Terra com uma biodiversidade inigualável que está sendo flagelada pela mão do homem; a Serra do Pará, um lugar onde os turistas podem vivenciar a história nas cavernas com pinturas rupestres e a possibilidade de praticar esportes radicais; e finalmente o Parque Histórico Nacional dos Guararapes, um local de visita obrigatória com a história brasileira, local onde foi travada a batalha para expulsar os holandeses do território.

Se estamos falando de cultura e história, Olinda é um dos lugares que os turistas não devem deixar de conhecer, pois é Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO graças à conversa praticamente intacta de todos os recantos coloniais que ainda restam hoje, também conhecida como Pequena Lisboa em épocas do século XVI. Outro lugar que guarda muita história é a cidade do Recife, que também tem um imponente Parque das Esculturas criado pelo artista plástico Francisco Brennand, um verdadeiro museu ao ar livre.

Estes dois lugares se somam ao já mencionado Instituto Ricardo Brennand, que abriu suas portas no início dos anos 2000 e tem no seu interior uma imensa história, desde pinturas, esculturas, arte decorativa e armaria, entre alguns outros elementos, com mais de milhares de anos de existência. Sem dúvida, este local contém inúmeros segredos prontos para serem descobertos pelos turistas mais curiosos que o visitam.

Sem dúvida, o estado de Pernambuco em toda sua extensão é recomendável porque tem atrativos para todos os gostos e isso o torna uma das principais opções ao planejar férias, assim como escapadas para fugir da vida cotidiana. Se você estiver por perto, é uma questão de pegar o carro, e se não, pegar um avião e sem dúvida todos os lugares que este lugar tem a oferecer terão pago muito bem tanto a viagem como a estada.

