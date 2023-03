"Por que quando eu falo, é agressão?", questiona Domitila para Bruna durante Jogo da Discórdia

A- A+

Bruna Griphao e Domitila Barros foram as únicas que ganharam a placa de "Protagonista" no Jogo da Discórdia e, por isso, ganharam um jantar especial no BBB 23, na segunda (20). Na ocasião, a atriz comentou que não gostou do jeito como a modelo falou mal de sua energia em uma conversa com Dania Mendez. "Tenho certeza que em nenhum momento eu falei 'não gosto da sua energia e gosto da energia dela [Dania]'", disse Domitila.

"Mas você entende que eu parada na sua frente e você falar 'sua energia boa' não é desnecessário?", questionou Bruna. "O que aconteceu ali [últimos Paredões] me afetou diretamente. É uma energia muito negativa. Eu ainda me esforcei para colocar no âmbito de energia, e mesmo assim não disse que sua energia era ruim, ou do Fred. Se você lembrar desse momento, lembre-se disso: é exaustivo", respondeu Domitila.

"Entendo que você não querer que eu te chame de Domi, mas há maneiras e maneiras. Você tem sua reação, é sua reação, e eu vou ter uma reação", rebateu Domitila. Foi, então, que Domitila questionou a rival sobre os seus discursos: "Por que quando você fala, é normalizado? E quando eu falo é uma agressão..."

