Por que Renato e Marco Aurélio moram juntos em "Vale Tudo"? veja como era na versão original

Dois homens solteiros dividindo apartamento não parece hábito de milionário, não é? Mas na novela "Vale tudo" isso é normal para os primos Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Renato (João Vicente de Castro).

O vice-presidente da TCA e o diretor da agência Tomorrow moram juntos num belíssimo apartamento na Zona Sul do Rio — algo que tem causado estranhamento no público nas redes sociais, afinal, a condição financeira dos dois permite que morem sozinhos.

Mas isso é algo que a autora, Manuela Dias, manteve da versão original, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Em 1988, os primos (Reginaldo Faria era Marco Aurélio; Adriano Reys era Renato) também dividiam apartamento e moravam junto com Tiago (na época o ator Fábio Villa Verde, hoje Pedro Waddington) e a empregada Deise (Fátima Patrício).

Não houve, naquele momento, uma explicação do por que eles moravam juntos.

Mas atenção para o spoiler a seguir! (Pare aqui, se não quiser saber detalhes do futuro da trama). Em 1988, os dois não dividem o condomínio para sempre.

Renato se envolve romanticamente com Leila (na época Cássia Kiss; hoje, Carolina Dieckmann), mas Marco Aurélio também se interessa pela secretária.

O empresário percebe uma fragilidade na relação dos dois: Leila quer casar, e Renato não parece estar disposto a dar tal passo.

Ele, portanto, se compromete e a propõe um casamento. Leila balança, mas pondera: Marco Aurélio quer algo sério e Renato, não.

Por fim, ela decide aceitar o pedido de casamento, o que deixa Renato enfurecido. Os dois rompem, e o diretor da agência sai de casa.

As casas

Mas não é só Marco Aurélio e Renato que cohabitam o mesmo teto. "Vale tudo" é marcada por núcleos que dividem a mesma casa, dos mais humildes aos milionários.

São nesses espaços que se desenrolam as ações que movimentam a trama.

Por exemplo: a casa da tia Celina, que Marco Aurélio, em 1988, chama de "cortiço de luxo".

Isso porque, em determinado momento, moram lá: Odete Roitman, o casal Heleninha e Ivan, o outro casal Maria de Fátima e Afonso, além da própria Celina, do mordomo Eugênio, da empreagada Marina e da constante visita da amiga da família Laís.

Tiago também chega a viver lá em uma fase da novela. A casa cheia é essencial para mostrar como o alcoolismo de Heleninha influencia toda a família e para dar dimensão às tramoias de Maria de Fátima e, assim, construir conflitos, principalmente entre ela e Celina.

Não se sabe se a versão de 2025 manterá o "cortiço de luxo", mas, na década de 1980, Gilberto e sua equipe conseguiram transformar em piada na trama o estranhamento que o público pudesse sentir.

Na época, o texto deixava claro que isso acontecia porque Celina era uma pessoa agregadora. Heleninha, por exemplo, não tinha coragem de deixar a casa da tia, mesmo depois de casada, para não magoá-la — apesar das tentativas de Ivan de ter uma apartamento próprio.

No núcleo Raquel e Poliana, por exemplo: desde o início os dois dividem o mesmo teto, quando ele oferece a casa dele e de Aldeíde para ela morar assim que chega ao Rio sem nada no bolso.

Quando Raquel fica rica com a Paladar, uma rede de restaurantes industriais, ela mantém esse hábito. Em 1988, a empresária se muda para um superapartamento, mas leva consigo Poliana (seu sócio na empreitada e também bem de vida) e Aldeíde.

Os três estão ricos, mas também dividem as contas. De novo, no espaço do apartamento, os personagens se encontram, têm conversas importantes e fazem planos essenciais para o seguimento da trama.

