famosos Por que Shakira mandou tirar árvore da casa em que morava com Piqué? Entenda História tem a ver com a avó paterna da cantora

A retirada de uma árvore do quintal da casa em que Shakira morava com Gerard Piqué tem sido um dos assuntos mais comentados na Espanha nos últimos dias, depois que foram divulgadas imagens de um gincho contratado pela cantora removendo a planta. Mas por que a colombiana, que agora mora em Miami com os filhos Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, tomou tal atitude?

A resposta tem a ver com a história da família. Segundo vários veículos de imprensa espanhóis, Shakira plantou a árvore em 2018 no Líbano, onde sua avó paterna nasceu. O local específico teria sido em Ceros de Dios. Por causa desse valor sentimental, ela pretende carregar a árvore para onde for.

No entanto, a planta já está em sua nova casa há algum tempo: as imagens, apesar de divulgadas agora, são de novembro de 2022.

