SHOW Por que tantos viram de costas no show do Oasis? Entenda o Poznan que Liam pede para os fãs fazerem Ritual criado por torcedores do Lech Poznan atravessou fronteiras, conquistou o Manchester City e agora movimenta multidões nos shows da banda

Por que, afinal, milhares de fãs do Oasis têm virado de costas para o palco em pleno auge da volta da banda? A resposta envolve futebol, cultura pop, uma dose generosa de irreverência e um gesto que nasceu bem longe dos palcos com os britânicos: o “Poznan”.

Tudo começou em 1996, quando a banda se apresentou em Cardiff, nos País de Gales, num dos primeiros shows da turnê daquela época. Ao anunciar a música “Cigarettes & Alcohol”, Liam Gallagher pediu à multidão que “fizesse o Poznan”. O público atendeu imediatamente e, em poucos segundos, formou-se uma onda humana de costas para o palco e de braços dados. O gesto, no entanto, não surgiu ali — e a história leva a uma cidade polonesa.

De acordo com a Rolling Stone, há cerca de 15 anos, o time de futebol Lech Poznan enfrentou o Manchester City em pleno Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. O placar — City 3 a 1 — foi quase irrelevante diante do que se viu nas arquibancadas. Seis mil torcedores poloneses viraram de costas para o campo, entrelaçaram os braços e começaram a pular em sincronia. A ação era um protesto silencioso contra a diretoria do clube, mas também uma demonstração incomum de lealdade: mesmo de costas, eles não deixavam de torcer.

O impacto visual foi tão grande que a própria torcida do City adotou a prática, transformando o Poznan em uma espécie de celebração. Com o tempo, ganhou outra leitura: quando a vitória parecia tão garantida que acompanhar o jogo era quase dispensável, o torcedor se virava de costas para marcar o momento.

Veja:

Ooh look at me, I’m to cool to Poznan. Ffs Noel. Just have some fun pic.twitter.com/TxztyEFEcd — LB (@Londonblue_2) May 11, 2024



A paixão dos Gallagher pelo futebol entra em cena

Fanáticos declarados pelo Manchester City, os irmãos Gallagher logo incorporaram o gesto ao universo da banda. Liam já foi visto diversas vezes fazendo o Poznan no Etihad. Noel, por outro lado, costuma assistir às partidas de frente — e até viralizou no ano passado como o único torcedor imóvel em meio a uma arquibancada inteira pulando de costas.

Na turnê Live ’25, essa devoção futbolística atravessou definitivamente o palco. Em Toronto, Liam precisou ensinar o público a executar o movimento, brincando que os canadenses seriam “tímidos” ou estariam “chapados demais”. “É simples: virem de costas, abracem quem estiver ao lado e pulem”, disse o vocalista.

Assista:



O Poznan virou momento obrigatório da noite, especialmente quando “Cigarettes & Alcohol” começa a tocar. No show em Wembley, na Inglaterra, a coreografia coletiva conquistou até convidados ilustres como Dua Lipa e Jarvis Cocker.

E, agora, chega a vez do Brasil. Com os shows marcados para este fim de semana, os fãs já sabem que não se trata apenas de cantar clássicos da britpop: é provável que, em algum momento, milhares de pessoas se virem de costas, entrelacem os ombros e pulem ao som de um dos maiores hinos do Oasis.

A música, que ironiza o escapismo e celebra o espírito hedonista da juventude britânica, acaba ganhando outra camada de significado quando encontra o Poznan.

