FAMOSOS

Por que Wagner Moura se afastou das novelas? Ator explica

Atualmente, Wagner Moura está focado na divulgação do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, candidato brasileiro ao Oscar

Distante das novelas desde 2007, Wagner Moura explicou por que se afastou dos trabalhos em folhetins. O último papel do ator em uma novela foi como o vilão Olavo, de Paraíso Tropical. Antes disso, ele interpretou Gustavo, em A Lua me Disse, de 2005

A revelação foi feita ao portal Hugo Gloss. Wagner disse que já recebeu muitos convites, mas optou por não aceitar. "Acho difícil", disse. "Fiz duas novelas, que gostei muito e aprendi demais, mas é um compromisso enorme, de quase um ano inteiro. É muito tempo", disse.

Atualmente, Wagner Moura está focado na divulgação do filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, candidato brasileiro ao Oscar. Inclusive, Wagner Moura é apontado pelas revistas americanas Hollywood Reporter e Variety como um dos favoritos na categoria de Melhor Ator.

O Agente Secreto estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.
 

