reality show Por que Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24? Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24 após acusação de Davi

A produção do BBB 24 chamou Wanessa Camargo no confessionário e solicitou que pertences da sister sejam arrumados e deixados na despensa, neste sábado. A cantora teve mais um desentendimento com Davi, que a acusou de agressão, após a festa desta madrugada.



Durante a madrugada, a cantora teria acordado o brother, que foi ao confessionário reclamar das atitudes dela. Segundo Davi, ela teria atingido sua perna enquanto dançava no quarto. O brother pediu a expulsão da Wanessa. No X, antigo Twitter, a tag "Wanessa expulsa" está entre os assuntos mais comentados do momento.

Big Boss dá aviso sobre pertences de Wanessa, veja vídeos:





Momento que o Big Boss pede para arrumar as coisas da Wanessa e colocar na dispensa #bbb24 pic.twitter.com/bi43yRdzER — #BBB23 (@triopeligroso) March 2, 2024

Então é isso a produção decidiu expulsar a Wanessa Camargo e Big Boss comunicou para a casa do #BBB24 arrumar as malas dela #RedeBBB pic.twitter.com/mYE6LXzvQT — Allan (@limalblue) March 2, 2024





Após deixar a festa, Wanessa entrou no quarto agitada e foi contida por Yasmin Brunet e Giovanna Pitel. A cantora se desvencilhou das duas e começou a dançar em frente à cama em que Davi dormia (veja o vídeo abaixo). Após o brother acordar ela diz:

— Desculpa Davi. Eu estou meio louca.

Depois, Davi desabafou com Matteus sobre a atitude dela:

— Estou me sentindo provocado. Ela invadiu meu espaço. Se fosse eu no lugar dela isso aqui não estaria assim. Quer beber na festa e usar a desgra** do álcool para ficar perturbando os outros? Quer vir bater no outros? É o que? Minha mãe? Aqui não tem isso não. Aqui as pessoas julgam uma falinha que você fala. Imagina atitude. Se fosse eu no lugar dela nego ia estar dizendo que agredi Wanessa Camargo. Isso para mim é falta de respeito, provocação e agressão. Ela deu um tapa na minha cama, nas minhas pernas. Eu levantei na hora.

Veja vídeo do momento da agressão de Wanessa Camargo





Dado Dolabella se manifesta sobre expulsão

Dado Dolabella disse estar "chocado" e "perplexo" na primeira publicação nas redes sociais após sua namorada, Wanessa Camargo, deixar o BBB24, neste sábado. A sister teve mais um desentendimento com Davi, que acusou a cantora de agressão, após a festa desta madrugada. Ela foi desclassificada.

Pelas redes sociais, Dado Dolabella disse não ter visto motivos para expulsão e afirmou nunca ter imaginado que Wanessa deixaria o programa nestas circunstâncias.

"Se isso aconteceu, foi o melhor para ela", disse o artista, que relatou estar a caminho do Rio de Janeiro para dar "apoio e amor" à namorada.

Em postagens anteriores, Dado já havia defendido Wanessa, em meio a apelos nas redes sociais para que ela fosse expulsa. O artista afirmou que, na avaliação dele, não se tratou de uma agressão e ironizou Davi, chamando-o de "Davítima".

Relembre casos de agressão no programa

Outros casos de agressão acabaram em expulsões no programa, que já mandou embora oito participantes desde 2012. Até aquele ano, o Big Brother Brasil não sabia o que era a expulsão de um dos membros da casa. Mas naquela edição, o modelo Daniel Echaniz deixou o programa após ter apresentado “grave comportamento inadequado”, segundo a direção do reality à época. Além do brother, houve outros sete participantes que acabaram por não continuar na dinâmica normal do programa.

No BBB 12, depois de uma festa regada a álcool, Daniel e Monique Amim foram para o quarto, e o brother foi acusado de abusar sexualmente da sister, que estava desacordada. Após o programa, a jogadora retirou as queixas.

Duas foram as temporadas em que mais houve expulsão: a 19° e a 23°. Na primeira, a penalidade recaiu sobre uma participante que era, inclusive, finalista do programa. Hariany foi eliminada depois de empurrar a amiga, às vésperas do encerramento do reality. Mas nem apenas por ações dentro da casa houve a desclassificação: o outro, o biólogo Vanderson, foi embora após ser intimado a depor. Ele era acusado, por três mulheres, de estupro, agressão física e importunação.

Já na edição do ano passado, Antonio, o Cara de Sapato, e MC Guimê foram desclassificados em razão de importunações sexuais.

Confira mais sobre todas as expulsões, além de outras curiosidades na ferramenta criada pelo GLOBO. Por meio do recurso, é possível procurar os brothers e as sisters por nome ou por edição, como também dá para filtrar por "campeão", "expulso" e "1º eliminado". Na caixinha com fotos de cada jogador, há informações e imagens sobre quem ele era antes de entrar no programa (Caetano, o primeiro eliminado da história da atração, por exemplo, era modelo) e como está atualmente (hoje é apresentador, publicitário e diretor executivo de uma revista).

