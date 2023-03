A- A+

EXPOSIÇÃO "Por Trás da Lona": exposição de Arnaldo Sete é exibida no Bairro do Recife Com acesso gratuito, exposição do fotógrafo recifense é atração neste sábado (25) e domingo (26)

Arnaldo Sete, fotógrafo recifense, "ocupa" a Av. Rio Branco, no Bairro do Recife, com a exposição "Por Trás da Lona", neste sábado (25) e domingo (26), das 16h às 20h, com acesso gratuito.

Após percorrer o Agreste pernambucano em 2022 e ter sido contemplada por mais de mil pessoas, a mostra chega ao Recife para abrigar, sob uma lona circense, fotografias em preto e branco que passeiam pelo universo do circo.

“Foi muito bonito poder trazer o cotidiano dos circos mambembes para comunidades que, possivelmente, não teriam acesso à exposição nem à realidade de vários grupos circenses, atualmente. É emocionante ver o olhar das crianças para as fotos e tudo o que aquela realidade representa para eles. A exposição chegou também para jovens, adultos e idosos que nunca tiveram a oportunidade de assistir um espetáculo circense”, relata o fotógrafo.



Circo na pandemia

Foi durante a pandemia da Covid-19 que Arnaldo Sete mergulhou nos ares circenses, em meio a profissionais que parte do Circo Alves - instalação itinerante localizada, na ocasião, em Caruaru, Agreste do Estado.

“A forma como fui acolhido pela família Alves foi inesquecível. As imagens que produzi foram feitas a partir do privilégio que tive de conviver com cada integrante e presenciar, de perto, situações que normalmente o grande público não tem acesso”, conta Sete.



Ainda de acordo com o fotógrafo, "Por trás da lona" busca captar a essência da tradição circense itinerante, documentando a vida de artistas para além do brilho e da espetacularidade do picadeiro, com o intuito de contribuir com a valorização e o reconhecimento da arte milenar do circo.

Serviço

Exposição “Por trás da lona”, de Arnaldo Sete

Quando: Sábado (25) e domingo (26), a partir das 16h

Onde: Av. Rio Branco, Bairro do Recife



Acesso gratuito

