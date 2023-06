A- A+

Justiça Por unanimidade, Ludmilla vence processo de racismo movido contra Marcão do Povo Em 2017, apresentador chamou cantora de "pobre macaca"

Nesta quinta-feira (22), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) decidiu, de forma unânime, condenar o apresentador Marcão do Povo pelo crime de racismo praticado contra a cantora Ludmilla. Em 2017, o apresentador se referiu à cantora como “pobre macaca”, enquanto apresentava o programa ‘Balanço Geral’ do Distrito Federal, transmitido pela TV Record de Brasília.

Essa vitória ocorre após os advogados de Ludmilla recorrerem da decisão do Juiz da 3ª Vara Criminal de Brasília, que absolveu Marcão do Povo no processo movido pela cantora e pelo Ministério Público, em 2021.

O Tribunal determinou uma pena de 1 ano e 4 meses de prisão ao apresentador. Além disso, Marcão do Povo terá que pagar uma indenização a Ludmilla. O valor será doado pela cantora a uma instituição dedicada à causa racial e ao combate ao racismo.

