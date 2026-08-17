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NOVELAS Conheça a trama e os personagens de "Por Você", a nova novela das 7 da Globo O elenco da nova trama das 7 conta com Sheron Menezzes, Thiago Lacerda, Alinne Moraes, Lucy Ramos e Amaury Lorenzo

"Por Você", nova novela das sete da TV Globo, estreia nesta segunda-feira, 17, com uma história que reúne amor, amizade, maternidade, luto e reconstrução familiar. Escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, a trama é protagonizada por Sheron Menezzes, Thiago Lacerda, Alinne Moraes, Lucy Ramos e Amaury Lorenzo.

No centro da história está Bela (Sheron Menezzes), uma médica dedicada à ginecologia e obstetrícia cuja vida muda completamente após um acidente de carro envolvendo sua melhor amiga, Juli (Lucy Ramos).

A amizade entre as duas começou na infância. Bela e Juli cresceram como irmãs na Vila Maravilha, comunidade fictícia localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Enquanto Bela construiu uma carreira na Medicina, Juli permaneceu no bairro e criou sozinha os quatro filhos: Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola).

Apesar dos caminhos diferentes, as duas mantiveram uma relação de parceria e cumplicidade ao longo dos anos. Tudo muda quando as amigas sofrem um acidente de carro. Gravemente ferida, Juli faz um último pedido a Bela: que assuma a criação de seus quatro filhos.

Até então distante da maternidade, a médica se vê diante de uma responsabilidade que nunca havia planejado. Além de lidar com o próprio luto, Bela precisa aprender a conviver com quatro crianças e adolescentes que também enfrentam a perda da mãe de maneiras diferentes.

A nova rotina ainda coloca a protagonista diante de desafios relacionados à guarda dos filhos de Juli e transforma sua relação com a família. Nesse processo, Bela contará com a ajuda de pessoas próximas, mas também precisará enfrentar conflitos e inseguranças enquanto tenta reconstruir a própria vida.

Triângulo amoroso

Paralelamente à nova responsabilidade familiar, Bela se vê envolvida em um triângulo amoroso. De um lado está Lucas (Amaury Lorenzo), diretor da escola das crianças. Do outro, Gabriel (Thiago Lacerda), um antigo amor que ressurge em sua vida em um momento completamente diferente.

No hospital onde trabalha, a médica também terá de lidar com Vanessa (Alinne Moraes), anestesista e herdeira do Hospital & Maternidade Luz. As duas carregam conflitos do passado que se refletem tanto na relação profissional quanto na vida pessoal.

Personagens principais



Bela (Sheron Menezzes)

Ginecologista e obstetra do Hospital & Maternidade Luz, Bela é uma profissional brilhante, livre, segura e obstinada. Ela fez da Medicina seu principal propósito de vida.

Filha de Domingas (Edlane Silva), empregada doméstica que trabalhou durante anos para a família Romano, Bela cresceu entre o quarto dos fundos da casa dos patrões da mãe e a Vila Maravilha. Foi na comunidade que construiu laços que permanecem até a vida adulta, como a amizade com Juli e Iara (Noemia Oliveira).

Juli (Lucy Ramos)

Técnica de enfermagem no Hospital & Maternidade Luz, Juli realizou o sonho de ser mãe e se dedica à criação dos quatro filhos. Depois que o pai das crianças os abandona, ela passa a cuidar sozinha de Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca.

Amorosa e dedicada, enfrenta diariamente as dificuldades para sustentar a família e manter a casa, contando principalmente com o apoio de Bela. Sua vida é interrompida após um acidente de trânsito, que deixa os quatro filhos sob os cuidados da amiga.

Peixe (Cauê Campos)

Filho mais velho de Juli, Peixe tem profunda admiração pela mãe. Impulsivo e dono de uma personalidade forte, esconde por trás da marra um lado doce, divertido e sensível.

Rejeita o pai, que abandonou a família, e ajuda nas despesas de casa trabalhando como entregador de aplicativo. Protetor dos irmãos Glorinha, Ítalo e Samuca, tenta assumir o papel de "homem da casa" depois da morte da mãe e resiste inicialmente à aproximação de Bela.

Glorinha (Laura Luz)

Filha de Juli e irmã gêmea de Ítalo, Glorinha é carinhosa, compreensiva e determinada. Atleta de judô, sonha em se tornar uma grande campeã.

Ela perde a mãe durante a adolescência, justamente em uma fase delicada de sua vida. De temperamento doce, aceita a presença de Bela desde o início e ajuda na nova dinâmica familiar, inclusive nos cuidados com Samuca. Também tenta amenizar os conflitos entre a médica e Peixe.

Ítalo (Fabrício Assis)

Irmão gêmeo de Glorinha, Ítalo é um adolescente sensível e introvertido. Ele se sente deslocado na academia de judô onde a mãe o matriculou ao lado da irmã.

Com o apoio de Bela, começa uma jornada de autoconhecimento e fortalecimento da autoestima, descobrindo novas aptidões e caminhos para lidar com suas inseguranças.

Samuca (Kadu Spinola)

Caçula de Juli, Samuca é um menino doce, inteligente e sensível ao que acontece ao seu redor. Tem interesses e paixões pouco convencionais para sua idade.

A convivência com Bela transforma sua rotina e cria novas possibilidades de troca e descoberta. Aos poucos, Samuca encontra maneiras próprias de se expressar e se conectar com o mundo.

Vanessa (Alinne Moraes)

Filha de Pérola (Renata Sorrah) e do falecido Dr. Edgar Romano, Vanessa é médica anestesista e herdeira do Hospital & Maternidade Luz. Vaidosa, competitiva e marcada por ressentimentos do passado, é fascinada por beleza e luxo.

Ela deixou de exercer a Medicina para se dedicar à administração do hospital da família, priorizando os negócios e os resultados financeiros. É mãe da residente Leandra (Giovana Grigio), com quem mantém uma relação difícil.

Vanessa também vive um casamento desgastado com Gabriel. Ela culpa Bela, antiga paixão do marido, pelo fracasso da relação e mantém com a médica uma rivalidade que começou ainda na adolescência. Por isso, fará de tudo para afastá-la de seu caminho.

Gabriel (Thiago Lacerda)

Advogado bem-sucedido, carismático e de boa índole, Gabriel viveu uma história de amor com Bela na juventude. Depois que ela partiu para uma residência em Londres, ele se envolveu com Vanessa, com quem se casou e teve uma filha, Leandra (Giovana Grigio).

Atualmente, trabalha no Hospital & Maternidade Luz, negócio da família da esposa, e mantém uma relação amigável e respeitosa com Bela.

Marcado pelo abandono dos pais, que o levou a crescer em uma casa de acolhimento, Gabriel se mobiliza para ajudar Bela a regularizar a situação dos filhos de Juli. Durante o processo, percebe que os sentimentos pela antiga namorada ainda existem.

Pérola (Renata Sorrah)

Dona do Hospital & Maternidade Luz e mãe de Vanessa, Pérola é uma mulher gentil, altruísta e envolvida com questões sociais.

Diferentemente da filha, admira o trabalho de Bela e apoia sua carreira. Firme, consciente e humanitária, procura manter esses princípios no comando da instituição da família.

Pérola tem uma forte ligação com a neta, Leandra, e mantém uma boa relação com o genro, Gabriel. No entanto, guarda um segredo que provocará uma importante virada em sua vida.

Leandra (Giovana Grigio)

Filha de Vanessa e Gabriel e neta de Pérola, Leandra é médica residente no Hospital & Maternidade Luz. Inteligente, sensível e generosa, tenta constantemente provar seu valor para a mãe, com quem mantém uma relação complicada.

A cobrança de Vanessa contribui para sua insegurança, enquanto o pai oferece carinho, amor e apoio. Leandra namora Vitor (Lucas Leto), também médico residente do hospital.

Iracema (Ana Rosa)

Simples, observadora e sábia, Iracema trabalha há muitos anos como governanta da família Romano. Na juventude, foi amiga de Domingas (Edlane Silva), mãe de Bela, quando as duas trabalhavam na mansão e dividiam o quarto da área de serviço.

Ao longo dos anos, tornou-se uma figura protetora e confidente de Bela, por quem sempre teve grande carinho.

A Cidade Maravilhosa como pano de fundo

Em "Por Você", a Zona Sul do Rio de Janeiro ganha papel importante na história. Entre bairros como Lagoa e Humaitá, estão localizados espaços que fazem parte da rotina dos personagens, como a Vila Maravilha, o fictício Hospital & Maternidade Luz, a feira livre, bares e locais de educação e esporte.

A novela apresenta um Rio de Janeiro que vai além dos cartões-postais. A cidade aparece em sua dimensão cotidiana, com diferentes formas de viver, relações de pertencimento, redes de apoio e conflitos que atravessam a vida dos personagens.

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