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NOVELA DAS 7 "Por Você": o que rola no primeiro capítulo da nova novela da Globo? Veja resumo A nova novela das 19h da Globo estreia nesta segunda-feira (17), apresentando ao público os personagens centrais da trama e acontecimentos que devem movimentar a história

A nova novela das 19h da Globo, Por Você, estreia nesta segunda-feira (17), apresentando ao público os personagens centrais da trama e alguns dos acontecimentos que devem movimentar a história desde o início. Entre os destaques do primeiro capítulo estão um parto inusitado realizado por Bela (Sheron Menezzes), o reencontro da médica com um antigo amor e um acidente que muda a relação entre ela e a amiga Juli (Lucy Ramos).

Logo no começo da novela, Bela mostra que não deixa a profissão de lado nem mesmo durante uma ida ao mercado. Médica obstetra, ela interrompe as compras para realizar um parto na seção de frutas e legumes. A situação ganha repercussão e chega aos ouvidos de Vanessa (Alinne Moraes), diretora do hospital particular onde Bela trabalha e uma das vilãs da história.

A vida profissional também coloca Bela diante de Gabriel (Thiago Lacerda), seu antigo namorado. Atualmente, o advogado trabalha no mesmo Hospital & Maternidade Luz e é casado com Vanessa. Os dois se encontram pelos corredores da instituição, quando Gabriel lembra que Bela teria escolhido uma residência em Londres em vez de continuar o relacionamento. Já ela sustenta que foi ele quem não teve paciência para esperar por sua volta.

A amizade entre Bela e Juli também ganha espaço no capítulo de estreia. As duas, que cresceram juntas na Vila Maravilha, comunidade fictícia da novela, seguem próximas na vida adulta. Durante uma viagem de metrô, elas relembram a infância e a adolescência e conversam sobre os planos que tinham naquela época.

Antes da estreia de Por Você, a amizade entre elas ganhou uma história própria em uma novelinha especial que antecede a trama principal. Nela, Juli tem a vida transformada após o desaparecimento de Aroldo (Humberto Morais), seu marido, e precisa criar sozinha os quatro filhos. Ao lado da amiga, ela enfrenta dificuldades financeiras e os desafios da maternidade enquanto tenta proteger a família e recomeçar a vida.

A relação entre as amigas, porém, será colocada à prova na novela ainda no primeiro capítulo. Enquanto Bela e Juli conversam tranquilamente pela Zona Sul do Rio de Janeiro, o carro em que estão é atingido por outro veículo, que avança o sinal. A batida acontece justamente no lado do passageiro, onde Juli está sentada. Bela consegue sair do acidente sem ferimentos graves, mas encontra a amiga desacordada e pede ajuda desesperadamente.

Já no hospital, Juli é levada para a mesa de cirurgia. Antes do procedimento, ela faz a Bela um pedido: "Cuida dos meus filhos".

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