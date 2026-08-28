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Novela 'Por Você': Peixe é agredido e decide fugir da casa de acolhimento Depois de ser violentado, ele volta para o quarto machucado e começa a guardar seus pertences em uma mochila

Peixe estará animado para um encontro com Suelen no capítulo de Por Você desta sexta-feira, 28, mas será surpreendido negativamente. Antes de sair, ele toma banho na casa de acolhimento onde vive com os irmãos e veste a camisa nova que ganhou de Dalila, quando três meninos entram no vestiário e partem para cima dele.

Depois de ser agredido, ele volta para o quarto machucado e começa a guardar seus pertences em uma mochila. Glorinha percebe os ferimentos do irmão e pergunta o que aconteceu. Nervoso, Peixe declara que ele e os três irmãos precisam deixar o local.

"A gente tem que sair daqui. Esse lugar não é pra gente [...] Quem tá comigo pra vazar desse lugar?", pergunta ele aos irmãos. Glorinha, Ítalo e Samuca hesitam, mas Peixe tenta convencê-los de que a situação pode se repetir com qualquer um deles.

Depois da insistência, Glorinha, Ítalo e Samuca decidem acompanhar o mais velho. Os quatro colocam as mãos umas sobre as outras e concordam em deixar a casa de acolhimento, dando início ao plano de fuga de Peixe.

Enquanto isso, Bela receberá a notícia de que ganhou a guarda provisória dos filhos de Juli. Carmela procurará a médica para agradecer por ter salvado sua vida e a de seu bebê. Iara, por sua vez, sugerirá que a amiga se aproxime de Lucas.

Ricardo dirá à médica que acredita que Gabriel ainda tenha sentimentos por ela. O advogado ficará incomodado ao descobrir que Leandra preparou um jantar para ele e Vanessa.

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