Próxima novela das sete, "Por Você" aposta em relações e conflitos afetivos

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Dos laços familiares aos relacionamentos construídos ao longo da vida, são as conexões humanas que costumam despertar identificação e conexão com o público. Histórias de amor, dedicação, conflitos, renúncias e recomeços atravessam gerações por retratarem sentimentos universais. É nessa premissa que se desenrola a trama de “Por Você”, próxima novela das sete da Globo, que tem estreia prevista para o início do segundo semestre.



Criado e escrito pela dupla de autores Dino Cantei e Juliana Peres, que assina sua primeira obra, o folhetim explora diferentes formas de entrega e afeto, mostrando até onde alguém é capaz de ir pelas pessoas que ama. “A novela gira em torno da ideia do ‘por você’: histórias de dedicação profunda às pessoas que se ama. Essa entrega aparece em diferentes relações – entre pais e filhos, irmãos, sobrinhos, no trabalho e nas escolhas pessoais. Tudo fica abrigado sob esse grande tema”, afirma o autor.



A produção contará a história da protagonista Bela, interpretada por Sheron Menezzes. A personagem é uma ginecologista e obstetra que, no início do enredo, perde a melhor amiga em um acidente de carro e precisa enfrentar a dor do luto enquanto tenta cumprir a última promessa que a fez nos minutos finais de vida: cuidar de seus quatro filhos.





“A ideia de uma mulher que se torna mãe do dia para a noite, com a maternidade chegando repentinamente à sua vida, é o eixo central da novela. Bela é alguém que nunca sonhou em ser mãe, mas que, por amor e lealdade à memória de Juli, decide não deixar aquelas crianças desamparadas”, explica Dino.



No campo afetivo, a obstetra sente o despertar de uma paixão ao conhecer Lucas, de Amaury Lorenzo, dedicado diretor pedagógico da escola onde estudam os filhos de Juli, mas se vê dividida entre esse novo sentimento e o amor do passado, Gabriel, vivido por Thiago Lacerda, em um triângulo amoroso que a aproxima, pouco a pouco, dos próprios sentimentos – algo a que, por muito tempo, escolheu renunciar.



“O grande desafio da direção é traduzir esse texto tão bonito do Dino e da Ju para a imagem. A história começa quando a presença se transforma em ausência. Mas talvez o mais bonito dessa novela seja entender que essa ausência não é vazia. De algum modo, o luto é o amor insistindo em existir mesmo diante da falta. Essa ideia atravessa toda a obra: a dramaturgia, os personagens, a estética. Tudo nasce daquela amizade linda. E, a partir desse afeto fundador, a novela fala de memória, de amor, de comunidade, de reparação e de reconstrução”, aponta o diretor artístico André Câmara.



Entre os bairros da Lagoa e do Humaitá, onde estão o Hospital & Maternidade Luz, o Próspero Bar e o Bar do Clemente, e em suas cercanias que abrigam a comunidade da Vila Maravilha, a Escola Municipal Maria Firmina dos Reis, as academias de judô e dança e a feira livre, “Por Você” apresenta uma Zona Sul carioca onde diferentes mundos coexistem no mesmo horizonte, com igual relevância.



“Não abrimos mão da beleza do Rio de Janeiro, mas vamos além do cartão-postal. Nos interessa o Rio popular, contraditório e real. A comunidade onde vivem nossos personagens não é definida pela ausência, mas pela potência. É um espaço de gente que vive, que cuida uns dos outros, que tem humor e desejo de crescer, de estudar e de sonhar”, ressalta Câmara.

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