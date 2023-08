A- A+

leilão Porta da casa onde Sharon Tate foi morta por Manson vai à leilão; lance já subiu mais de cinco vezes Peça, que foi tirada da propriedade em 1992, será vendida em setembro, enquanto imóvel permanece encalhado no mercado

A porta da casa onde a atriz Sharon Tate e o cineasta Roman Polanski viviam, em Los Angeles, irá a leilão em setembro. O imóvel, na Cielo Drive, foi cenário do assassinato brutal da atriz e de um grupo de amigos em 1969, por Charles Manson e seus seguidores. Segundo a polícia registrou na época, Susan Atkins, uma das seguidoras de Mason que participou do crime, escreveu a palavra "pig" (porco) na porta com o sangue de Sharon Tate.

A casa de leilões Julien's Actions acreditava que a porta seria vendida por algo entre US$ 2 mil e US$ 4 mil, mas os primeiros lances já elevaram o valor para US$ 22 mil. Até setembro, o valor ainda deve subir mais.

A porta já não estava na casa desde 1992. Foi nesse ano que a banda Nine Inch Nails alugou a propriedade para gravar o disco "Downward Spiral". Quando foram embora, o músico Trent Reznor levou a porta de recordação. No mesmo ano, a casa onde Tate foi assassinada foi derrubada.

Trent colocou a porta em seu estúdio, em Nova Orleans. Em 2004, no entanto, o lugar foi vendido. O atual dano, Christopher Moore decidiu colocar o objeto à venda.

Já a casa onde Tate foi morta foi derrubada em 1992. O criador da série "Full House", Jeff Franklin comprou o terreno e construiu uma mansão. Ela foi colocada à venda por US$ 85 milhões, mas sem compradores, o valor abaixou para US$ 55 milhões.

