A- A+

TEATRO Porta dos Fundos traz "Portátil", espetáculo de teatro de improviso, ao Recife Sessão ocorre no dia 9 de dezembro, no Teatro Guararapes

O Porta dos Fundos traz ao Recife o projeto “Portátil”, seu espetáculo de teatro de improviso. A apresentação será no dia 9 de dezembro, às 21h, no Teatro Guararapes, e os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla.

No elenco, estão Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Gustavo Miranda, Luciana Paes e o músico Andres Giraldo. Partindo de uma entrevista com a plateia, os artistas encenam uma peça inteiramente improvisada, com início, meio e fim.



A cada sessão, uma pessoa é escolhida entre o público para ter a sua história contada no palco. Com poucos dados fornecidos pelo espectador, o elenco vive o desafio de criar uma narrativa própria, percorrendo as memórias do entrevistado.

Serviço:

Espetáculo “Portátil”, do Porta dos Fundos

9 de dezembro, às 21h

No Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho)

Ingressos:

Plateia - R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140

Balcão - R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100

Vendas no Sympla e na bilheteria do teatro

Veja também

SÃO PAULO Emicida apoia greve do metrô em São Paulo e rebate críticas no ex-Twitter