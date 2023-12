A- A+

Stand up "Portátil", teatro de improviso do Porta dos Fundos, chega a Pernambuco A sessão única será neste sábado (9), no Teatro Guararapes, às 21h; os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla

O espetáculo "Portátil", do Porta dos Fundos, chega ao Recife, em apresentação única, no próximo sábado (9). A sessão será no Teatro Guararapes, às 21h, e os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla.

"Portátil" é um espetáculo de improvisação em formato longo com os atores Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Gustavo Miranda, Luciana Paes e o músico Andres Giraldo. Cada espetáculo parte de uma entrevista com a plateia que dá origem a uma peça inteiramente improvisada, com início, meio e fim.

Com os poucos dados que a pessoa escolhida na plateia fornece aos atores, além de uma trilha sonora composta no momento, o elenco cria uma narrativa própria que percorre as memórias do entrevistado. No final, o resultado é um espetáculo orgânico, diversificado, que passeia por diversos personagens, épocas e lugares, a fim de contar a história de uma pessoa.

Improviso em palco

Nesse projeto, os integrantes do Porta dos Fundos encontram um lugar de invenção, desdobramento, desenvolvimento dos atores e cumplicidade com a plateia. Para os espectadores, é possível testemunhar, ao vivo, o processo criativo do grupo de humor, e para os atores, o espetáculo trabalha a química, a cumplicidade, a generosidade e o brainstorming de ideias.

Por ser um espetáculo de improvisação feito a partir da história de alguém da plateia, cada apresentação é, obrigatoriamente, diferente. Em 2015, "Portátil" viajou pelo Brasil, esteve em temporada no Rio (Teatro do Leblon) e passou por algumas cidades de Portugal. Em 2016 fez uma temporada em SP (Teatro J.Safra) e outra no RJ (Teatro dos Quatro) e esteve em algumas cidades portuguesas.

FICHA TÉCNICA - PORTÁTIL

Concepção criativa: Barbara Duvivier, Gregório Duvivier e João Vicente de Castro

Elenco: Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Gustavo Miranda e Luciana Paes

Músico: Andrés Giraldo

Direção: Barbara Duvivier

Figurino: Gilda Midani

Cenário: Gigi Barreto

Iluminação: Felipe Lourenço

Operador de som: Leonardo Maia

Supervisão artística: Gustavo Miranda

Equipe Sarau:

Diretora de criação: Andréa Alves

Diretora de projetos: Leila Maria Moreno

Coordenação de produção: Rafael Lydio

Produção executiva: Matheus Castro

Assistente de produção: Larissa Marinho

Classificação etária: 12 anos

Duração: 70 minutos

SERVIÇO

Espetáculo Portátil, do Porta dos Fundos

Elenco: Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Luciana Paes, Gustavo Miranda e Andres Giraldo

Quando: 09 de dezembro, às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho, Olinda-PE)

Quanto: Plateia - R$ 70 meia e R$ 140 inteira | Balcão - R$50 meia e R$ 100 inteira

Ingressos: vendas no Sympla e na bilheteria do teatro.

Veja também

SHOW Alcione faz show no Bairro do Recife, em março