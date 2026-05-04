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TODO MUNDO NO RIO Pórticos de segurança não operaram nos acessos a show de Shakira; Casa Civil apura responsabilidade Em alguns pontos de revista, como os das ruas Hilário Gouveia e Duvivier, a equipe do Globo constatou que detectores manuais de metais estavam sendo usados pelos agentes

Pórticos de segurança inteligentes que deveriam monitorar, em tempo real, com captura biométrica e cruzamento de dados, as pessoas que passavam por pontos de revista em direção ao show de Shakira, na praia de Copacabana, não funcionaram. A constatação é da Casa Civil, que investiga o caso. Em alguns pontos de revista, como os instalados nas ruas Hilário Gouveia e Duvivier, a equipe do Globo constatou, por exemplo, que detectores manuais de metais estavam sendo usados pelos agentes.

Os equipamentos são da empresa XPTO, cujo contrato foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e pelo governo do estado interino. Como adiantou o blog “Segredos do Crime”, às vésperas da apresentação da artista colombiana em Copacabana, o tribunal suspendeu a eficácia da Ata de Registro de Preços firmada na gestão de Cláudio Castro, no valor de R$ 79,89 milhões, com a empresa.

O governo interino informou que acatou a decisão do TCE-RJ, mas destacou a falta de tempo hábil para substituir a prestadora antes do espetáculo. A Casa Civil informou ao Globo que, diante da inoperância dos pórticos, foram reunidos documentos para fundamentar o processo de auditoria instaurado pela secretaria para apurar o caso.

Os pórticos inteligentes (também chamados de “smart gates” ou “pórticos de monitoramento”) são estruturas físicas instaladas em pontos estratégicos. Eles já haviam sido usados no show de Lady Gaga, no ano passado.

Fora essa situação, a Polícia Militar informou que foram apreendidos, nos postos de revista, nos acessos à praia, 185 objetos perfurocortantes, como facas e tesouras. Ao longo da operação da PM, seis pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos por diferentes ocorrências, incluindo roubo, receptação, porte de drogas e cumprimento de mandados judiciais identificados por sistemas de monitoramento. Uma mulher com 28 celulares também foi presa na Avenida Brasil, após não conseguir comprovar a procedência dos aparelhos.

Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) autuaram ao menos 20 ambulantes flagrados delimitando espaços na areia com os chamados “cercadinhos”. Ainda pela manhã, 300 caçambas da Comlurb usadas irregularmente como depósito de produtos foram recolhidas — durante a ação, um botijão de gás também foi apreendido.

— A gente faz um monitoramento por drones, identifica qualquer ato ilícito que cause desordem e envia equipes para atuar — afirmou o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior.

A operação de limpeza da Comlurb mobilizou cerca de 2 mil garis. Ao todo, foram recolhidas 362 toneladas de resíduos — volume inferior às 392 toneladas registradas na apresentação de Lady Gaga, em 2025. Os trabalhos das equipes começaram na sexta-feira e se estenderam até ontem.

O que diz a empresa

Em nota, a empresa destacou que a operação contou com mais de 380 profissionais, 290 dispositivos de captação de imagem e 500 dispositivos de detecção de metal, incluindo 110 portais nos acessos ao evento.

"Houve um pequeno atraso operacional na instalação parcial dos portais detectores de metal, motivado pelo horário de fechamento das ruas. Ainda assim, a segurança não foi comprometida: a segunda barreira de detecção — os bastões manuais — esteve operacional em sua plenitude desde o início.

Os resultados falam por si: mais de 12 criminosos reconhecidos pelo sistema de monitoramento inteligente e mais de 190 objetos perfurantes impedidos de entrar na área do show. A sensação de segurança dos espectadores foi evidente", diz a nota.

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