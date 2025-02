A- A+

VIAGEM Porto Alegre: confira roteiro cultural, que inclui passeio de barco, churrascaria e feira orgânica Capital do Rio Grande do Sul respira cultura e oferece programação para toda a família

Pouco mais de um mês da reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em novembro passado, desembarquei em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a convite do casal Flávia Mu e Marcelo Schambeck, sócios do restaurante Capincho, para (re) conhecer a cidade que sofreu com uma enchente histórica nos meses de abril e maio de 2024, e que nocauteou o cotidiano de milhares de pessoas.

Para se ter uma ideia, o aeroporto passou quase seis meses fechado por conta da inundação e avarias que sofreu no período.



Retomada

Quando pisei em solo porto-alegrense, senti um clima de 'vamos em frente' e a vontade de retomar minimamente a vida que se tinha antes da cheia.



Dias ensolarados me receberam como se a cidade dissesse: estamos nos reconstruindo e queremos que você nos conheça melhor. E o que eu posso dizer é que foi um encontro muito, muito feliz.



Marcelo e Flávia me pegaram pela mão e me levaram a lugares importantes para eles e para a cultura da cidade, enfim, um roteiro cheio de afeto, que hoje indico com imenso prazer.



Em tantos anos como viajante, nunca havia atentado para a beleza dessa cidade que respira literatura e cuja produção cultural é muito dinâmica. Me acompanha nessa trip e anota as dicas.

Fundação Iberê Camargo

Abençoado pelas margens do lago Guaíba, o edifício da Fundação Iberê Camargo, idealizado por ninguém menos que o arquiteto português Álvaro Siza, um ícone na arte de projetar linhas orgânicas, por si só já vale a visita.



Mas o prédio que homenageia o artista natural de Restinga Seca (RS), e um dos grandes da arte brasileira do século XX, abriga um acervo fixo relevante, além de entregar mostras temporárias. Iberê Camargo faleceu em agosto de 1994, aos 79 anos.

Pôr do sol no Guaíba

Não dispense, em absoluto, um passeio de barco pelo lago Guaíba no fim da tarde, oferecido pela empresa Cisne Branco.



Garanta que vai pegar o pôr do sol e, de quebra, veja a cidade por outro ângulo. Peça um vinho local e aprecie o espetáculo da natureza. É programação obrigatória para desvelar uma Porto Alegre ímpar.

Casa de Cultura Mário Quintana

Um dos nomes mais conhecidos da literatura do Sul do Brasil, autor de mais de 20 livros, além de antologias, Mário Quintana morou no imponente Hotel Majestic entre 1968 e 1980.



Casa de Cultura Mário Quintana fica no Centro Histórico de Porto Alegre | Crédito: Vanessa Lins

O prédio, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, se destaca pela fachada em tom rosa antigo, é ligado à Secretaria de Estado da Cultura, preserva o cômodo que Quintana ocupava, mas para além dos espaços que contam o passado do lugar, funciona como um equipamento cultural dinâmico com programações de dança, música, teatro, literatura. É uma super dica para curtir com a família toda.

Livraria Baleia

A literatura é, sem dúvida, uma das expressões artísticas mais importantes da cidade - e do Rio Grande do Sul -, e a Livraia Baleia é um ótimo ponto de partida para garimpar títulos. Com ar descolado, promove rodas de conversa, lançamentos e tem boa parte do acervo dedicado a títulos de autoria feminista e antirracista e às temáticas de gênero, sexualidade e direitos humanos.

Komka Churrascaria e Galeteria

Fundada em 1967, essa churrascaria preserva as características originais como um diamante que atravessa o tempo. O salão de paredes de azulejo azul nos transporta a um tempo que já não existe mais.



Komka: churrascaria tradicional que preserva salão original | Crédito: Vanessa Lins/Cortesia



O cardápio é super tradicional, com carnes na chapa - boi, frango e porco -, e uma infinidade de acompanhamentos. Uma boa caiprinha é combustível etílico perfeito para se estender num longo almoço com amigos ou família.

Feirinha no parque

Aos sábados, aproveite para explorar o parque onde funciona a Feira Ecológica do Bom Fim, das 7h às 13h. Dezenas de produtores de Porto Alegre e Região Metropolitana escoam seus produtos fresquinhos, muitos sazonais, e ainda dá para tomar bom café, comer pastel e tomar caldo de cana.



A feira atrai centenas de pessoas e é uma boa chance de experimentar novos sabores e dar um rolê pelo parque super arborizado.

Onde ficar

O Swan Generation tem suítes no estilo executiva, com cama confortável, mesa para trabalho. A infra do Swan oferece espaço compartilhado para trabalho e lobby com design moderno e colorido.



SERVIÇO

Fundação Iberê Camargo - Av. Padre Cacique, 2000

Ingressos de R$ 10 a R$ 30; às quintas, a entrada é gratuita

Informações: iberecamargo.org.br/visite

Casa da Cultura Mário Quintana - Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico

Entrada gratuita

Informações: ccmq.com.br

Barco Cisne Branco - Av. Mauá, 1050, Armazém B3, Porto Alegre

Ingressos a partir de R$ 60

Informações: barcocisnebranco.com.br

Livraria Baleia - Rua dos Andradas, 351 - Centro Histórico

Informações: livrariabaleia.com.br

Komka Churrascaria e Galeteria - Av. Bahia, 1275, Navegantes

Informações: komka.com.br

Feira Ecológica do Bom Fim - Av. José Bonifácio, 675 (quadra 2), Centro

Hotel Swan Generation - Rua 24 de Outubro, 1611, Auxiliadora

Informações: swangeneration.com.br



*A jornalista viajou a Porto Alegre a convite do restaurante Capincho

Veja também