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RECIFE Porto do Recife abre inscrições para concurso fotográfico Seleção recebe trabalhos até 8 de novembro e propõe registros sobre a história, a cultura e a paisagem portuária da capital pernambucana

O Porto do Recife está com inscrições abertas para o concurso fotográfico “Lentes do Cais – 108 anos do Porto do Recife”.

A seleção faz parte das comemorações pelos 108 anos do terminal portuário, completados em setembro. As celebrações serão realizadas em novembro, em razão do período de defeso eleitoral.

Como participar

A iniciativa é gratuita e recebe participantes até o dia 8 de novembro. A proposta é reunir registros que retratem a história, a cultura e a paisagem do Recife, além da relação da cidade com o porto.

Para participar, os interessados devem publicar as fotografias no próprio perfil do Instagram, marcar a conta oficial do Porto do Recife (@portodorecife) e utilizar a hashtag #portodorecife108anos na legenda.

Cada participante poderá concorrer com até três imagens autorais, desde que o perfil esteja público. Não há formulário separado para inscrição.

As fotografias serão avaliadas por uma comissão formada por cinco representantes do Porto do Recife e/ou profissionais convidados das áreas de fotografia, cultura, comunicação e patrimônio. Entre os critérios de avaliação estão criatividade, originalidade, qualidade técnica, composição e relação com o tema do concurso.

Ao todo, serão selecionadas dez fotografias, com divulgação prevista para o dia 13 de novembro, no Instagram oficial do Porto do Recife.

Os autores escolhidos deverão enviar os arquivos em alta resolução até o dia 15 de novembro, por meio do e-mail [email protected].

Os dez selecionados receberão brindes personalizados. A entrega está prevista para o dia 24 de novembro, às 9h, durante a abertura de uma exposição no Terminal Marítimo de Passageiros do Recife.

As imagens ficarão expostas durante a temporada de cruzeiros 2026/2027, prevista para ocorrer entre novembro deste ano e abril de 2027.

O regulamento também prevê a autorização gratuita para que o Porto do Recife e o Museu do Porto do Recife divulguem e reproduzam as imagens para fins institucionais, culturais, educativos e de divulgação.

Os direitos autorais das fotografias, no entanto, permanecem com os respectivos autores. O regulamento completo está disponível no site oficial.

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