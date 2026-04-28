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CONVENÇÃO Porto Musical celebra 20 anos e anuncia edição especial marcada para setembro no Bairro do Recife Convenção musical chega à sua vigésima edição com nova proposta de programação e foco ampliado na troca entre profissionais da música independente

O Porto Musical já tem data marcada para celebrar duas décadas de trajetória no cenário da música independente brasileira. A edição de 2026 acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de setembro, no Paço do Frevo, Bairro do Recife, consolidando uma mudança inédita no calendário do evento, que desta vez será realizado fora do período carnavalesco.

Viabilizado pelo programa Funarte Ações Continuadas, o evento adota um novo posicionamento estratégico ao migrar para setembro, ampliando as possibilidades de circulação cultural no centro histórico da capital pernambucana e fortalecendo o ambiente de articulação entre artistas, produtores, curadores e demais agentes do setor.

Com o tema “Aqui, é sobre música”, o Porto Musical pretende aprofundar debates sobre os caminhos da produção musical independente, valorizando experiências, metodologias e conexões que impulsionam o desenvolvimento artístico e profissional.

A proposta desta edição é estimular diálogos mais amplos sobre a cadeia produtiva da música, reforçando seu papel como espaço de descoberta de talentos e construção de redes.

A programação continuará organizada em três eixos principais: showcases musicais, que acontecerão na Rua do Observatório; atividades formativas, com conferências e oficinas; e momentos de integração profissional, todos sediados no Paço do Frevo.

Além disso, o projeto também promoverá uma nova edição do Porto Visita, iniciativa voltada para workshops e mentorias em diferentes bairros do Recife, conduzida pela idealizadora do evento, Melina Hickson.

“O Porto Musical já deixou um legado para a música independente brasileira, com artistas e grupos que desenvolveram suas carreiras a partir da participação no evento. A realização desta edição oferece nova oportunidade para que os profissionais do mercado possam se encontrar e conversar, pois essa troca faz a diferença”, afirma Melina.

A curadora destaca ainda que a edição comemorativa apostará em formatos mais colaborativos, substituindo modelos tradicionais por experiências centradas na escuta e na criação de vínculos entre os participantes.

“Desta forma, reafirmamos sua relevância em um cenário mais competitivo e em constante transformação. As costumeiras rodadas de negócios e sessões de pitching darão lugar a dinâmicas mais orgânicas e centradas nas experiências. A ideia é promover encontros baseados na escuta, trajetória e construção de relações — reconhecendo que a música, para além do quesito comercial, é um campo pulsante de vivência e conexão”, completa.

Realizado pela Fina Produção, com co-produção da Golarrolê, o Porto Musical conta com patrocínio da Prefeitura do Recife e apoio do Paço do Frevo, reafirmando sua posição como uma das principais plataformas de articulação e formação voltadas ao mercado musical independente no país.



SERVIÇO

Porto Musical 2026

Quando: 3, 4 e 5 de setembro de 2026

Onde: Paço do Frevo - Bairro do Recife - Recife-PE

Instagram: @portomusical

* Com informações da assessoria

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