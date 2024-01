A- A+

SHOW Porto Musical anuncia showcase de Cátia de França na programação O evento acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, no Bairro do Recife

O Porto Musical, convenção de música e negócios da música, que acontece de 1 a 3 de fevereiro, no Recife, divulgou um nome de peso que irá se apresentar nesta edição: Cátia de França.



A paraibana, que tem meio século de carreira – ou "50 anos de pisada", como ela costuma dizer – chegará ao Recife para mais uma apresentação de sua longeva trajetória.

Cátia tem seis discos lançados entre 1979 e 2016 e fará um showcase gratuito na programação do Porto Musical, em que apresentará algumas músicas que estarão no seu novo álbum, "No rastro de Catarina", previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2024.



Além de Cátia de França, foram anunciados, também na programação de showcases, Karina Buhr e Bruno Capinam.

