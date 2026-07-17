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CONFERÊNCIA Porto Musical: Jáder e Joyce Alane integram showcases do evento, que celebra em 2026 duas décadas Marcado para setembro, no Bairro do Recife, além dos showcases, evento aborda futuro da música por meio de conferências e debates

Há pelo menos duas décadas o Porto Musical integra o calendário de eventos voltados para a música na cidade, e mais especificamente, ao futuro de um fazer artístico cada vez mais voltado às mudanças no mercado fonográfico e ao escopo da economia criativa - motes da conferência.



Para a celebração dos 20 anos em 2026, a data já está marcada: será entre os dias 3 e 5 de setembro no Bairro do Recife. Na edição, entre outros, dois nomes de peso da nova geração da música no País, integram a programação de shows: Jáder e Joyce Alane.



Rua do Observatório

Os shows de Jáder e de Joyce Alane acontecem na Rua do Observatório, que receberá outras apresentações musicais, com início sempre às 19h20.









Mediante a retirada prévia de ingressos, é possível acessar o espaço de forma gratuita.



Além dos artistas citados, Juçara Marçal, Sophia Chablau & felipe Vaqueiro e MC Soffia também estão confirmados na agenda, que será divulgada de forma completa no próximo dia 27 de julho.



Assim como em outras edições, os showcases do Porto Musical são pensados para fazer circular novos nomes e novas sonoridades, tal qual criar conexões entre artistas, curadores, produtores e representantes do mercado nacional e também internacional.



Parceria da Golarrolê

Na coprodução do evento, realizado pela Fina Produção, estará pela primeira vez o selo Golarrolê - conhecido por festas como a Odara Ôdesce.

“O Porto Musical já deixou um legado para a música independente brasileira, com artistas e grupos que desenvolveram suas carreiras a partir da participação no evento. A realização desta edição oferece uma nova oportunidade para que os profissionais do mercado possam se encontrar e conversar, pois essa troca faz a diferença”, afirma Melina Hickson, diretora da convenção.

A edição comemorativa também apostará em formatos mais colaborativos, priorizando experiências baseadas na escuta, nas trajetórias dos participantes e na criação de vínculos duradouros.



“As costumeiras rodadas de negócios e sessões de pitching darão lugar a dinâmicas mais orgânicas e centradas nas experiências. A ideia é promover encontros baseados na escuta, na trajetória e na construção de relações, reconhecendo que a música, para além do aspecto comercial, é um campo pulsante de vivência e conexão”, completa Melina.



SERVIÇO

Porto Musical 2026 - 20 Anos

Quando: de 3 a 5 de setembro

Onde: Bairro do Recife

- Conferências e oficinas: Paço do Frevo

- Showcases: Rua do Observatório

Acesso gratuito mediante retirada prévia dos ingressos

Informações: @portomusical









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