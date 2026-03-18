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BBB 26 Pós-Paredão no BBB 26 tem choro, tretas e clima tenso entre aliados e rivais; veja o resumo Milena desafiou Alberto Cowboy para o Paredão, se desentendeu com Ana Paula e protagonizou um novo embate com o rival após punição

A madrugada desta quarta-feira, 18, no BBB 26 foi marcada por emoção e conflitos após a eliminação de Breno. Enquanto Chaiany, Milena e Samira choraram a saída do brother, o clima esquentou com provocações e discussões.

Milena desafiou Alberto Cowboy para o Paredão, se desentendeu com Ana Paula e protagonizou um novo embate com o rival após punição. Veja o resumo:

Chaiany, Milena e Samira choram após eliminação de Breno

Após a eliminação de Breno, Chaiany, Milena e Samira lamentaram o resultado do Paredão. "Tantas chances, Breno. O que ele fez de errado? Ele não fez nada de errado, ele super aproveitou as chances que a vida deu para ele", disse Milena.

Milena desafia Alberto Cowboy para o Paredão

Milena passa pela roda de conversa de Alberto Cowboy e desafia o brother para o Paredão. "Você sabe que eu vou em um Paredão com você, não é, Alberto? E eu vou ver o medo nos seus olhos, porque você vai sair", dispara a sister. "Eu não tenho medo de você, não, Milena. Nem do Paredão", responde Cowboy.

A mineira conta a Ana Paula e Juliano que Alberto afirmou não ter medo dela. "Você vai ver, eu vou pro Paredão com ele e não tenho medo... Eu vou ver o medo nos olhos dele de ir comigo."

Ana Paula analisa a indicação de Alberto e diz que o grupo precisa pensar friamente sobre a estratégia do brother. "De certa forma, essa injeção de ânimo pode ser um jeito dele errar "





Ana Paula e Milena se desentendem

Após a eliminação de Breno, Milena diz a Ana Paula que não comemorou a permanência da sister por ter ficado sentida com a saída do brother.

Momentos depois, Ana Paula decidiu encerrar a divisão de cama com Milena e ir para a cama de Breno.

Ao ver que Ana Paula tinha mudado de cama, Milena perguntou à sister o motivo. "Tá com raiva de mim? Você tem que chegar pra mim e conversar [sobre] o motivo", questiona Milena. Ana Paula diz que decidiu mudar de cama após Milena aconselhar ela a colocar suas roupas no baú da cama ao lado.

Milena e Samira conversam sobre Ana Paula

Na área externa, Milena e Samira conversam sobre o comportamento de Ana Paula. "Não que ela seja obrigada... Mas um casal quando briga, que tá pra separar, a primeira coisa que faz é o quê? Trocar de cama!", diz Milena.

Milena diz que está chateada e não teve conversa com Ana Paula. "Ela não pode criar uma barreira contra a gente. A gente gosta de quem a gente quiser."

As duas se abraçam e declaram ser prioridade uma da outra. "Todos nós somos. Você e Ana Paula. Mesmo ela sendo uma ranzinza, uma bruxa como diz ela, a gente ama ela também", diz Milena.

Milena e Alberto discutem após punição

Após Milena perder estalecas, Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Marciele e Jordana percebem que a casa pode entrar no Tá Com Nada e decidem comer.

Enquanto caminham, Milena reclama que não fez nada, e Cowboy reage com um "aham". Ela interpreta como provocação, rebate e parte em direção a Alberto, chamando o brother de "idiota". Cowboy responde com ironia: "Parabéns."

Na cozinha, Milena lava louça enquanto ouve comentários dos adversários. Chaiany questiona se disseram que ela levou "estalecada" porque quis, Jordana nega, mas Milena insiste que foi isso sim e critica a reação de Cowboy: "‘Aham’ quer dizer muita coisa, então use as palavras."

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