Possível concorrente de Wagner Moura no Oscar, Stellan Skarsgård diz se considerar um 'nepo daddy'

Ator sueco de 74 anos é pai de Alexander, Gustav e Bill Skarsgård, todos famosos em Hollywood

Stellan Skarsgård em Valor SentimentalStellan Skarsgård em Valor Sentimental - Foto: Divulgação

Com chances de ser indicado ao Oscar 2026 (assim como o brasileiro Wagner Moura pelo filme "O agente secreto"), o sueco Stellan Skarsgård, do longa "Valor sentimental", disse se considerar um "nepo daddy", em referência aos filhos famosos Alexander, Gustav e Bill Skarsgård, todos com uma renomada carreira em Hollywood.

Em entrevista à revista Vulture, o ator, de 74 anos, foi perguntado se os filhos atores são "nepo babies", ao que respondeu:

"Não. Eu me considero um 'nepo daddy' porque recebo tanta boa vontade e talvez empregos por causa deles", disse Stellan, que tem oito filhos no total.

No entanto, Stellan disse que os filhos nunca o indicaram para um papel, nem ele indicou algum parente. Mas a pecha de ser filho de famoso incomoda o mais novo.

"Mas meu filho de 13 anos, Kolbjörn, o mais novo, sofre com isso. Quando os colegas da escola o chamam de nepo baby, ele fica muito triste. Ele não tem amigos na escola. Fica isolado. Crianças cruéis — ou cruéis e ignorantes. Elas adoram isso na internet. Mas é uma coisa tão absurda. Porque ninguém te contrataria, pelo menos não para nada bom, se você não fosse bom o suficiente", disse.

Possível reconhecimento
A Vulture destacou a possibilidade de indicação de Stellan, que, se confirmada, será a estreia dele no Oscar, em 60 anos de carreira. Mas sua relação com Hollywood já é longa: ele já fez "Thor", "Mamma mia" e "Os vingadores", além de outros blockbusters. Foi indicado ao Emmy de melhor ator coadjuvante em minissérie por "Chernobyl", em 2019.

