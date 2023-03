A- A+

BBB 23 "Posso fazer uma surpresa que nem fiz com a Bruna", diz Alface sobre próximo alvo na Discórdia Ricardo disse não saber ainda quem será escolhido para rivalizar com ele

Em bate-papo na academia com Domitila, Ricardo projeta quem será seu alvo no Jogo da Discórdia, no BBB 23. Os dois chegaram a um consenso que para movimentar o jogo, é preciso não repetir as pessoas atacadas na diâmica.

Domi disse que tende a escolher Fred Desimpedidos como alvo, pois ele está com ela no Paredão. Já Ricardo disse não saber ainda quem será escolhido para rivalizar com ele.

Segundo Alface, ele acabou chamando Bruna Griphao na última Discórdia para surpreender. "Eu tenho que parar pra pensar em quem eu vou, o que eu vou fazer", disse. "Posso fazer uma surpresa que nem fiz com a Bruna, que estava muito limpinha", apontou.



No último Jogo da Discórdia, o acusador precisava jogar tinta e outros materiais coloridos no acusado. "Ela nem acreditou. Vai tomar, sim, e eu tenho argumentos pra isso. Só vi a galera me xingando. Tô nem aí", disparou o brother.

