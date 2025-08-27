A- A+

FAMOSOS Post de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce quebra recordes nas redes; saiba quais Segundo a Meta, a postagem faz parte agora de um dos conteúdos mais compartilhados da história da plataforma

Taylor Swift "quebrou" o Instagram com o post do anúncio de noivado compartilhado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, do time Kansas City Chiefs. Segundo informações da Meta, controladora da plataforma, para veículos de imprensa americanos, a postagem conseguiu o recorde de um milhão de resposts em apenas uma hora e 14 milhões de likes no mesmo período. Ainda segundo a empresa, o álbum do noivado faz parte agora de um dos conteúdos mais compartilhados da história do Instagram.

Outras celebridades, incluindo a cantora Sabrina Carpenter, curtiram o post sobre o noivado no Instagram. Veículos que vão da Vogue à ESPN cobriram o anúncio. Até o presidente Donald Trump, que tem sido crítico de Swift desde o seu apoio à rival presidencial dele, Kamala Harris, no ano passado, desejou sorte ao casal durante uma reunião de gabinete.

Em algumas contas, dá para ver que, até a momento de publicação desta matéria, houve cerca de 28 milhões de curtidas. Num ranking feito pela Wikipédia em inglês, esse é o décimo conteúdo não-esportivo mais curtido da plataforma. O primeiro é a foto de um ovo, do @world_record_egg, com mais de 60 milhões.

Outros recordes

Taylor Swift é uma esmagadora de recordes contumaz. O álbum "Midnights", de 2022, quebrou o recorde de streams do Spotify em um único dia, e se tornou o álbum mais ouvido globalmente em um período de 24 horas. A Eras Tour também foi um sucesso: arrecadou mais de US$ 2 bilhões.

A revista The Cut, da New York Magazine, informou que o vestido Ralph Lauren de US$ 320 (R$ 1.739) que Swift usou nas fotos do noivado já está esgotado.

Os dois se conheceram depois que o jogador foi a um dos shows da turnê Eras de Swift com uma pulseira da amizade com seu número de telefone, embora não tenha conseguido encontrá-la no camarim. Eles se reuniram depois que Kelce comentou sobre a experiência em seu podcast. Estão juntos desde 2023.

