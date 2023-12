A- A+

Cultura+ Poste vídeos com edição de primeira no YouTube

O YouTube é sem sombra de dúvida a melhor plataforma para publicação de vídeos a nível mundial, onde centenas de milhões de pessoas visitam regularmente para assistir vídeos de temas dos mais variados desde tutoriais, esportes, reacts, viagens, aventuras e uma infinidade de assuntos.

Criar um canal no YouTube é um processo bastante simples, por isso ele se tornou tão popular. Contudo, precisamos ter em mente que a produção de um vídeo de qualidade depende de alguns fatores, dentre eles a produção, a escolha certa do tema, conhecimento sobre o assunto e principalmente realizar uma boa edição.

Quando falamos em edição queremos dizer que de nada adianta criar um vídeo atrativo, porém mal editado, afinal disso poderá depender seu sucesso nas redes sociais.

Um bom trabalho postado no YouTube com o passar do tempo poderá se transformar de um mero entretenimento em uma lucrativa fonte de renda.

Portanto, quando se pretende fazer ou editar vídeos do YouTube a escolha de um bom programa de edição é essencial para se obter um resultado de qualidade muito próximo de um nível profissional.

Para isso não é necessariamente preciso investir, existem editores de vídeo gratuitos capazes de trazer bons resultados e dentre eles está o Wondershare Filmora.

Utilizando tecnologia de última na criação de vídeos com ferramentas de IA o Filmora oferece de maneira totalmente gratuita uma grande quantidade de recursos que há pouco tempo só eram possíveis em programas de edição profissionais.

Extremamente simples de se utilizar, o Filmora é realmente fantástico, ali encontramos funcionalidades que permitirão editar nossos vídeos de maneira muito simples e em poucos minutos, mesmo no caso de pessoas que estejam iniciando.

Vários recursos disponíveis no Filmora de maneira gratuita são baseados em inteligência artificial como o corte inteligente com IA, a reprogramação do fundo musical que faz com que a música corresponda exatamente à duração do vídeo sem que seja preciso cortes ou repetição.

Primeiramente daremos algumas dicas de como fazer um bom vídeo e em seguida falaremos sobre alguns dos recursos encontrados no Wondershare Filmora.

Primeiros passos na produção de um vídeo

A escolha do tema

O sucesso dependerá da escolha certa do tema, afinal seu trabalho estará sendo feito com o objetivo de conquistar seus futuros seguidores.

Quem sabe um bom tema seja compartilhar alguma de suas habilidades, aventuras, música, o importante é que você tenha conhecimento sobre o assunto em questão.

Conheça o seu público

Para que seus vídeos sejam atrativos é preciso conhecer o perfil do seu público, a idade de seus seguidores e outras particularidades para que possa criar uma conexão com eles e assim escolher a melhor estratégia para atingir seus objetivos.

É importante também saber como se dirigir aos seus seguidores que tipo de linguagem utilizar caso eles sejam jovens quem sabe algumas gírias caso sejam mais velhos talvez algo mais formal.

Preparação de um roteiro

Muitos novatos na produção de vídeos para o YouTube não alcançam o sucesso esperado graças ao excesso de improvisação. Preparar um roteiro detalhado antes da filmagem é essencial.

Escreva um roteiro sobre os assuntos que você irá falar, o tempo de duração e outros detalhes que considere importantes.

Cuidados durante a gravação

Alguns princípios básicos devem ser seguidos ao realizar uma gravação vejam a seguir:

Iluminação

Para quem está iniciando e não conta com equipamentos especiais, a melhor opção é escolher um local para as filmagens que possua luz natural, portanto dê preferência às filmagens diurnas.

Dicção

Procure falar com calma para que as pessoas compreendam perfeitamente sua mensagem, para isso treine antes mesmo de começar as filmagens.

Local

Evite locais que tenham fundos muito poluídos visualmente, caso não seja possível não se preocupe na hora de editar com o Filmora ele possui uma ferramenta que elimina o fundo em questão de segundos, basta um clique.

Equipamento

Não se preocupe caso não tenha um bom equipamento de filmagem. Os smartphones ou iPhones mais modernos podem produzir vídeos de alta qualidade, portanto não é preciso investir em equipamentos profissionais para produzir vídeos para o YouTube.

Um simples tripé para o seu celular e um microfone serão mais do que suficientes para iniciar o seu trabalho.

A edição do vídeo

Com as filmagens encerradas chegou o momento de transferir o vídeo para o computador e dar início à edição.

Imagem de Wondershare Filmora

O vídeo recém feito é como um diamante bruto, para que sua beleza apareça é preciso lapidá-lo. Com o vídeo ocorre exatamente o mesmo, na edição vamos tratar de melhorá-lo, corrigindo a iluminação, realizando os cortes, retirando o fundo, inserindo uma trilha sonora e muito mais.

Tudo isso poderá ser realizado utilizando o software de edição de vídeo Wondershare Filmora de maneira muito rápida e sem dificuldade alguma.

A seguir destacaremos algumas das funcionalidades encontradas na Wondershare Filmora:

Edição básica ou avançada

O editor de vídeo Wondershare Filmora possui uma interface interativa realmente muito simples e através dela mesmo um iniciante pode realizar edições básicas de seu vídeo, utilizando funções como girar, recortar, dividir e muitas outras.

Imagem de Wondershare Filmora

Caso prefira usar o modo avançado surgem mais recursos como o controle de velocidade, ampliação de quadros, estabilização do vídeo, gravação de voz dentre outras opções.

Recorte Inteligente

O recurso de recorte inteligente com IA da Wondershare Filmora é realmente um facilitador para quem edita. Com ele dá para remover rapidamente o fundo do vídeo.

Utilizando a inteligência artificial, o software identifica de maneira automática a imagem a ser recortada e realiza o processo em questão de segundos com apenas um clique.

Modelos Predefinidos

O Filmora disponibiliza ao usuário de maneira totalmente gratuita mais de 1.000 modelos predefinidos de vídeos. Existem vários tipos de vídeos como aventuras, esportes, jogos e muito mais. Essa é uma boa dica para produzir conteúdos de forma rápida e fácil.

Edição de Título

Através do WordArt e outras funções avançadas de edição de texto podemos adicionar títulos nos vídeos.

Existem 3 tipos de preenchimento para os títulos: cor, gradiente e imagem. No gradiente são até 10 tipos de cores simultaneamente, além de sombras, contornos e 107 estilos de animação.

Conversor de Texto em Voz

No Filmora dá para escolher entre dez vozes diferentes para personalizar os vídeos, podendo optar por vozes masculinas ou femininas. Baseada em tecnologia de algoritmos existem até 16 idiomas à nossa disposição, desde o inglês ao japonês.

Transcrição de Voz em Texto

O recurso "Voz em texto" do Filmora reconhece automaticamente o áudio do vídeo e transcreve o mesmo em texto de maneira rápida e somente com um clique. Essa transcrição está disponível em 16 idiomas.

Gravador de Tela

Através do gravador de tela do Filmora dá para gravar em qualquer local da tela do PC com opções de utilizar a tela cheia, somente uma janela ou então escolher um local personalizado.

Redução de ruído

O removedor de ruídos de alta tecnologia identifica os ruídos externos da gravação e reduz seus efeitos no áudio. É só clicar duas vezes na faixa de vídeo e o processo é executado.

União de Vídeos

Outra funcionalidade a se destacar no Wondershare Filmora é a possibilidade de juntarmos vários vídeos em um. O procedimento é bem simples, bastando cortar e juntar os vídeos.

Filtros de Beleza

O Filmora oferece de maneira gratuita um grande número de filtros e dentre eles os filtros de beleza. Com eles podemos embelezar detalhes do rosto como a pele, os olhos, o formato do rosto, o nariz, boca e outros.

Correção de Cor

Está disponível no Filmora o recurso de correção de cor que utiliza algoritmos de IA facilitando para o usuário fazer alterações na iluminação, tonalidade, balanço de cores, brilho e outros problemas.

Áudio

É surpreendente a quantidade de opções existentes na biblioteca de músicas, efeitos e animações do Wondershare Filmora.

Ali estão músicas de vários estilos, efeitos e animações para serem utilizados em seus vídeos. Todos absolutamente livres de direitos autorais que podem ser utilizados na personalização de seus vídeos.

Divisor de telas

Um dos recursos que chama a atenção no Filmora é o divisor de tela. É possível exibir vários vídeos ao mesmo tempo e em uma única tela. São 30 modelos de tela dividida onde dá para ver até 6 vídeos ao mesmo tempo.

Compartilhamento

O Wondershare Filmora possui várias opções de compartilhamento para seus vídeos. Eles podem ser enviados diretamente para a plataforma do YouTube.

Dentre os formatos disponíveis estão MP4, MPEG2, FLV e HD para iPhone, iPod, iPad, PSP dentre outros.

