Pouco antes de entrar ao vivo, repórter da Band sofre tentativa de furto a 250 m de batalhão da PM

A repórter Clara Nery, da Band Rio, sofreu uma tentativa de furto pouco antes de entrar ao vivo para o programa Bora Brasil, na manhã desta segunda-feira (28), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a menos de 250 metros de distância do 2º Batalhão de Polícia Militar.

O caso aconteceu em frente à sede da emissora, na rua Álvaro Ramos, em Botafogo. Nas imagens, é possível ver o momento em que Clara digitava no celular quando um motociclista sobe na calçada e arranca o aparelho de sua mão. A cena foi registrada pelo cinegrafista Leonardo Teixeira, que acompanhava a repórter na pauta.

“Estava de costas, esse homem passou de moto em cima da calçada e tentou levar meu celular. Pela imagem, é possível ver o momento em que ele coloca a mão no meu celular e tira da minha mão. Felizmente, estava segurando firme”, contou Clara, ao vivo na TV Band. Assista:

Há relatos de que outros funcionários da emissora também já foram alvo do mesmo tipo de crime na região. Apesar da abordagem violenta, o criminoso não conseguiu concluir o furto: o celular caiu poucos metros à frente e foi recuperado pela repórter.

O caso aconteceu cerca de 250 metros do batalhão da PM. Em resposta ao Globo, a Polícia Militar do Rio informou que intensificou o policiamento na região imediatamente após o ocorrido e que equipes estão "realizando ações de varredura à procura do suspeito".

A corporação destacou que, diariamente, o 2º BPM tem reforçado o patrulhamento nas ruas do bairro, com abordagens e revistas sendo feitas de forma sistemática. O batalhão também atua por meio de seu setor de Inteligência para identificar criminosos que operam na região.

Segundo a PM, o comando da unidade mantém contato frequente com moradores para ouvir diretamente as demandas locais e atuar de forma mais precisa. A corporação ressaltou ainda que, desde o ano passado, o 2º BPM conta com um Grupamento de Ação em Motopatrulhas, com equipes em motocicletas atuando de forma ostensiva.

