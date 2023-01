A- A+

carnaval Pousada Quatro Cantos festeja 40 anos de atividade com retorno do Day Use para o Carnaval Depois de uma pausa de dois anos nos serviços devido à pandemia, em 2023 o day use da Pousada Quatro Cantos irá funcionar do Sábado de Zé Pereira até a Terça-feira Gorda, das 11h às 18h

Localizada em um dos pontos mais animados da folia do tradicional Carnaval de Olinda, a Pousada dos Quatro Cantos em 2023 completa 40 anos de atividade e festeja com a volta do esquema day use para os quatro dias do Reinado de Momo, promovendo um ambiente único, agradável e familiar. Instalada em um charmoso casarão do século XIX, com 600m², a Pousada possui um terraço com vista panorâmica para os Quatro Cantos e a Ribeira, sombreado por árvores seculares, que criam o ambiente fresco perfeito para dar palco para o frevo passar.

Para os foliões fãs do Carnaval "raiz", o Day Use da Pousada Quatro Cantos tende a ser uma experiência e tanto. O espaço fica na Rua Prudente de Moraes, uma das principais vias no desfile de agremiações do Carnaval, no Sítio Histórico de Olinda e foi a primeira pousada do país com projeto aprovado em Patrimônio Histórico, inaugurada em 1983. A Pousada ainda conta com um mural de 12 metros de comprimento, um dos cartões postais de Olinda, pintado na década de 80, totalmente restaurado para anunciar a sua programação para o Carnaval 2020. A pintura foi feita de forma coletiva, há mais de 30 anos e foi se completando com a colaboração de vários artistas.

O Day Use da Pousada Quatro Cantos faz parte da programação carnavalesca de Olinda e já homenageou personalidades como Silvio Botelho, Adolfo do Homen da Meia Noite e Getúlio Cavalcanti. Neste ano, as homenagens se voltam ao próprio espaço, seus 40 anos e sua contribuição para o legado da cultura local. O evento recebe anualmente diversos foliões pernambucanos e também uma diversidade de turistas de todo o país e também do exterior.

A grande atração do período carnavalesco é a localização privilegiada da Pousada. Nos Quatro Cantos de Olinda desfilam blocos e agremiações históricas, como a Pitombeira dos Quatro Cantos, Elefante de Olinda, D'Breck, entre outros. Pensado para foliões e familiares que não abrem mão de um carnaval com conforto, segurança e alegria, o Day Use da folia conta com uma varanda de 27 metros, além de lounge climatizado com massagem, cantinho da maquiagem, espaços instagramáveis e ilha de café. O day use funciona no esquema all inclusive. O cardápio conta com pratos regionais no buffet de almoço, beliscos, cachorro quente e snacks e nas bebidas estão incluídas opções alcoólicas ou não (Whisky 12 anos, vodca premium, caipirosca e caipirinha com frutas frescas da estação, drinks especiais, gin premium, cerveja, refrigerante e água).

Comandado pelo casal de empresários Graça Didier e Marcus Aurélio Reis, o Day Use aproveita os 600m² do casarão, oferecendo também apresentações musicais. "A Pousada Quatro Cantos é a nossa segunda casa, aqui cuidamos do espaço como se fosse uma parte da nossa família. E temos o sentimento de que é mesmo. Há 40 anos estamos no carnaval, respeitando a cidade, a cultura e o nosso carnaval raiz. Trabalhamos para receber nossos hóspedes em um dos grandes pontos turísticos do estado, especialmente no período carnavalesco quando vemos a folia transformar a vista da nossa janela em um verdadeiro quadro de cores e alegria", explica Graça Didier.

Entre o desfile de um bloco e outro, a Pousada recebe duas bandas e DJ por dia, sempre respeitando as agremiações. O evento abre espaço para artistas locais, representantes dos dois grandes ritmos do carnaval: frevo e samba. Este ano as novidades são a Orquestra da Pitombeira Paranampuká, do Maestro Rinaldo Dias, o Sambão do Zé Pretinho e a Bateria Auê.



Os ingressos já estão disponíveis e custam entre R$ 290 e R$ 410, à venda online no Sympla.

Confira a programação completa:

Sábado

13h Orquestra de Frevo do Babá

15h GRES Preto Velho

Domingo

12h Orquestra Dani Parisio

14h30 Citrus Club

16h30 Sambão do Zé Pretinho

Segunda

13h Orquestra de Frevo Paranampuká

15h Bateria Auê

Terça

13h Orquestra Dani Parisio

15h Bateria Cabulosa

Veja também

ATOR Advogado americano estima que Alec Baldwin pode pegar mais de seis anos de prisão