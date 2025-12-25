A- A+

FAMOSOS Pousada que Virginia e Vini jr escolheram para o Natal tem praia exclusiva e diárias de R$ 15 mil Craque da Seleção e influenciadora estão em Trancoso, Bahia, para o feriado de Natal

O casal Virginia Fonseca e Vini Jr está na Bahia para as festas de Natal. A influencer postou fotos com amado e amigos em um hotel em Trancoso. Ao analisar os stories postados por uma das amigas, a modelo e influencer Duda Freire, tudo indica que a turma toda está na Reserva Jacumã, um empreendimento de luxo na praia de Jacumã, próximo da região da Praia do Espelho, litoral sul de Trancoso.



Após treinar na academia do local, Freire, amiga inseparável de Virginia, compartilhou a foto de um copo verde com o rótulo do hotel. Ao longo desta quarta-feira (25), Virginia também tem documentado seu check-in, com vídeos de dança na piscina e comida farta no restaurante do hotel. Antes disso, ela e Vini Jr postaram fotos da janela de um avião, com a vista para o oceano.



Com vista para ao mar e 1 km de extensão de praia, a reserva Jacumã conta com 15 acomodações exclusivas, sendo 12 bangalôs e 3 villas.

Em períodos de alta temporada, a diária das acomodações mais luxuosas pode ultrapassar R$ 15 mil. Entre os atrativos estão piscinas privativas, quadra de tênis, sauna, restaurante e heliponto homologado para pouso diurno e noturno.

Veja também