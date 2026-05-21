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GEEK Dublador de Bob Esponja é uma das atrações do Power-Con, em Camaragibe Evento celebra o Dia do Orgulho Nerd, com shows de k-pop, arenas de games, cosplay e feira geek

O Camará Shopping, em Camaragibe, celebra o Dia do Orgulho Nerd com mais uma edição da Convenção Power-Kon. A programação ocorre desta sexta-feira (22) até o domingo (24), com mais de 30 atrações.

Wendel Bezerra, dublador responsável pelas vozes de personagens como Goku e Bob Esponja, é uma das atrações confirmadas. O evento conta também com shows de k-pop, arenas de games, cosplay e feira geek.

Com entrada gratuita, a Convenção Power-Kon realiza uma ação solidária durante os três dias. A organização recebe doações de alimentos não perecíveis e cobertores, que serão destinados às vítimas das recentes chuvas no estado.



O evento é idealizado pelo produtor Kelmer Luciano e existe desde 2013. Reunindo fãs, artistas e empreendedores, a programação conecta diferentes vertentes da cultura pop.

Serviço:

Dia do Orgulho Nerd - Convenção Power-Kon

Quando: de sexta (22) a domingo (24), das 11h às 20h

Onde: Camará Shopping - Rua Manoel Hónorato da Costa, 55, Vila da Fábrica, Camaragibe

Entrada gratuita

Informações: (81) 3050-9050

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