"Power Couple Brasil" retorna após três anos com fórmula conhecida, mas novos apresentadores

Depois de três anos fora do ar, o “Power Couple Brasil” retornou à programação diária da Record para sua sétima temporada. Trouxe algumas novidades pontuais, mas mantém a mesma essência que consolidou o reality como um dos principais da emissora em um passado não tão distante.

A principal aposta, desta vez, foi na escolha inusitada – mas acertada – de um casal para comandar a produção. Rafa Brites e Felipe Andreoli assumiram a função de apresentar o programa, imprimindo uma dinâmica interessante, que equilibra a condução dos momentos de tensão com doses de descontração e empatia.

A escolha da dupla se justifica: casados desde 2011 e pais de dois filhos, os dois exalam a cumplicidade que a própria proposta do reality pede aos competidores.

Rafa estava afastada da televisão desde 2018 e Felipe, por sua vez, deixou a Globo no ano passado, onde se dividia entre o comando do “Globo Esporte” em São Paulo e suas participações no “Mais Você”.

Além do “Power Couple”, a emissora já garantiu a presença do casal à frente de outros dois projetos: o dating show “Love & Dance” e o “Game dos 100”, um jogo de resistência. Ou seja, a química profissional entre eles parece mesmo ter agradado à direção da casa.

No que diz respeito ao formato, a produção optou por não realizar mudanças bruscas – e isso, em parte, pode ser considerado positivo.

A dinâmica clássica reaparece: os casais confinados passam por provas que envolvem apostas, habilidades e – o que torna a brincadeira mais divertida – confiança mútua. Assim, eles podem acumular valores que se transformarão no prêmio final para quem sair como grande casal vitorioso.

A cada ciclo, os desafios e a temida DR seguem como os elementos estruturantes mais interessantes da narrativa. Para quem já acompanhava o “Power Couple Brasil”, é fácil a identificação, evitando confusões que alterações excessivas poderiam gerar.

Ao todo, 14 casais participam da edição, com perfis bastante variados – de ex-participantes de realities famosos, como Dhomini (vencedor do “BBB3”), a nomes que transitam pelo universo fitness ou que ficaram conhecidos nas redes sociais.

Até mesmo Gretchen, sempre disposta a atualizar seus memes, topou o desafio ao lado do marido, Esdras de Souza. A presença de perfis tão distintos diversifica o conteúdo e amplia a possibilidade de identificação do público. Porém, também intensifica a tensão e inevitáveis confusões. Que, aliás, não demoraram a acontecer.

Já nos primeiros episódios, tretas de peso obrigaram até a intervenção de seguranças da própria Record. Ainda que preocupantes, esses episódios reforçam uma característica central do formato: quem assiste a um reality show de confinamento não está atrás de calmaria. A questão, sempre delicada, é dosar a exposição dos conflitos sem extrapolar o limite do aceitável.

Outra novidade é o “Quebra Power”, exibido ao vivo nas tardes de domingo da Record, a partir das 14h. Trata-se de um espaço reservado para os participantes lavarem a famosa roupa suja, comentando e confrontando o que rolou ao longo da semana.

A ideia é boa, mas o horário de exibição está bem longe de ser o mais adequado. A faixa vespertina, tradicionalmente mais voltada ao entretenimento familiar, não combina com o potencial explosivo e, por vezes, agressivo de muitas discussões que acontecem nesses realities.

O programa segue também disponível ao vivo via Play Plus, o streaming da Record. Entretanto, a privacidade dos casais durante a madrugada fica garantida, sem câmeras registrando esse período.

Uma escolha compreensível, que respeita limites mínimos de intimidade, mas que, por outro lado, impede o público mais engajado de acompanhar integralmente os bastidores da convivência.

Em termos de audiência, o “Power Couple Brasil” vem acumulando média geral pouco acima dos 4 pontos. É um número relativamente modesto, mas que deve ser analisado dentro do atual contexto fragmentado de consumo, em que o streaming e os conteúdos sob demanda disputam de forma feroz a atenção do telespectador.

De qualquer forma, é inegável que a escolha pelos novos apresentadores renovou o frescor da atração. As tretas, inevitáveis e necessárias, seguem como combustível essencial.

E a tendência é que, mesmo sem números tão expressivos, o reality consolide a dupla Rafa Brites e Felipe Andreoli como novos rostos fortes no entretenimento da Record.

“Power Couple Brasil” – Record – Segunda a sábado, às 22h30, e domingo, às 14h.

