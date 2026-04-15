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Operação Narco Fluxo Poze do Rodo é preso em ação da Polícia Federal contra esquema de lavagem de dinheiro Operação da Polícia Federal cumpre 84 mandados em Pernambuco e mais oito estados e no DF contra grupo suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão

O MC Poze do Rodo foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira em uma das etapas da Operação Narco Fluxo. A ação tem o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à movimentação ilícita de valores no Brasil e no exterior, inclusive por meio de criptoativos. Também são alvos da operação o MCs Ryan SP, o empresário de Ryan e influenciador Chrys Dias.

Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. As diligências ocorrem em endereços nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Segundo as investigações, o grupo atuava em esquemas de lavagem de capitais, utilizando um sistema estruturado para ocultação e dissimulação de recursos. Entre os métodos identificados estão operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com ativos digitais. O volume movimentado pelos suspeitos ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, já foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que devem subsidiar o aprofundamento das investigações. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

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