Festival Praça do Arsenal recebe mais uma edição do Festival Nacional da Seresta; saiba mais Evento é oportunidade de lazer e diversão para público acima dos 50 anos

Recife se recebe, entre os dias 11 e 13 de maio, o 27° Festival Nacional da Seresta, principal encontro de românticos e seresteiros do país. O evento acontece a partir das 20h na Praça do Arsenal, no Recife Antigo, e promete movimentar o comércio de bares, barraqueiros e ambulantes durante as três noites.

O Festival da Seresta também é uma oportunidade de lazer e diversão para o público acima dos 50 anos.

A programação para a abertura, na quinta-feia (11), conta com Jura Figueiredo, The Rossi, Adilson Ramos e Almir, ex-Fevers. Já na sexta-feira (12), a noite é animada por Igor Alves, Cristina cantando Nelson, Byafra e Altemar Dutra Jr. O encerramento, no sábado (13), será composto por Rosy Aguilar, Jozenaldo "The Voice", Leonardo Sullivan e Gilliard.

SERVIÇO

27° Festival Nacional da Seresta

Quando: De 11 a 13 de maio, a partir das 20h

Onde: Praça do Arsenal, Recife

