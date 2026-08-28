A- A+

LITERATURA Praça do Sebo celebra 45 anos com distribuição de livros e música neste sábado (29) Espaço reúne sebistas, leitores e artistas para programação gratuita que terá também lançamentos e exposição

A Praça do Sebo, no bairro de Santo Antônio, Centro da cidade, completa 45 anos neste sábado (29). Para marcar a data livreiros, artistas e frequentadores se reúnem com programação independente das 9h às 13h, lançamentos de livros e cordéis, rodas de conversa, exposição fotográfica e apresentações musicais.

Criada em 1981, a praça se tornou um dos principais pontos de circulação e comércio de livros usados, raros e esgotados em Pernambuco.



O espaço reúne 19 boxes de sebistas e é frequentado por leitores e colecionadores. O local é considerado a única praça de sebos do Brasil. Apesar da redução do público ao longo dos anos, os comerciantes que permanecem na região seguem defendendo a importância do espaço para o circuito literário da capital.

Apesar de a programação oficial terminar às 13h, é possível que o movimento não se encerre tão cedo. Afinal, além dos sebos, a Praça do Sebo também é um ponto de encontro da boemia recifense e reúne bares em seu entorno.

Programação

A exibição de um trecho do documentário “Praça do Sebo” dá início às atividades, seguida de uma conversa com o jornalista e cinegrafista Leonardo Klück e Elizeu Espindola.



Às 10h40 será realizado o lançamento de “Novos Engenhos”, de Roberto Azoubel, além do cordel “45 anos da Praça do Sebo (Praça Liêdo Maranhão)”, de Fernando Serpa, e do livro “Magazine Noturno”, de Paulo Teixeira.

Durante a manhã, o público também poderá conferir a exposição fotográfica “Os sebos como ecossistema da leitura e a formação de leitores e professores” e acompanhar apresentações de Zé da Boa Vista, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Canário do Império, Diego Drão, Juvenil Silva e DJ Cigana Cósmica.

A organização define a praça como um espaço marcado por “histórias de luta, resistência e teimosia de trabalhadores” que, ao longo das gerações, ajudaram a manter o local como um dos pontos de referência da literatura no Recife.



Livro de graça?

O último sábado do mês também é marcado na praça pelo “Pegue e Leve”, iniciativa em que os vendedores de livros da praça disponibilizam algumas obras para que o público possa, literalmente, pegar e levar. Cada leitor pode escolher até dois livros.

SERVIÇO

45 anos da Praça do Sebo

Quando:sábado (29), das 9h às 13h

Onde:Praça do Sebo - Santo Antônio, Centro do Recife

Informações: @seborreia_recife

Veja também