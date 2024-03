A- A+

Shows e Eventos Praia de Itapuama recebe Festival do Rock, neste final de semana No sábado (23) e domingo (24), a partir das 16h, o evento reúne 10 bandas de diversos estilos

A Praia de Itapuama, litoral sul do Cabo de Santo Agostinho, será palco do Festival Municipal do Rock, neste final de semana. No sábado (23) e domingo (24), a partir das 16h, o evento reúne 10 bandas de diversos estilos, como, Pop Rock, Rock Alternativo, Death Metal, Black Metal, Manguebeat, Punk Rock, Death Thrash Grindcore, Thrash Metal, Hardcore e Rock And Roll.

Além da programação musical, 3ª edição do evento também conta com área gourmet, feirinhas e oficinas. A ideia da gestão municipal é fomentar a geração de renda para os profissionais do setor cultural no seguimento de bandas de rock, produtores, pessoal técnico de som e iluminação, e comemorar o Dia Municipal do Rock, celebrado no dia 27 de março.

Programação:

Sábado – 23/03

18:00 – Contos de Fraldas

19:00 – Alkymenia

20:00 – Carranza

21:00 – Na Reserva do Rock

22:00 – Janete Saiu Para Beber

Domingo – 24/03

16:00 – Ediart e Banda

17:00 – Crânios Alternativo

18:00 – Cadaveric Infection

19:00 – Boba Serena

