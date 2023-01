Pratos típicos de Pernambuco, Recife é o primeiro polo gastronômico do Nordeste

A- A+

Os pratos típicos de Pernambuco representam uma gastronomia criativa, que se destaca no território brasileiro, trazendo marcas históricas e da miscigenação de diferentes raças. Saborosos, mas com uma importância que vai além do sabor, estes pratos falam muito da cultura de Recife, o primeiro polo gastronômico do Nordeste.

Segundo o portalgc.com.br, no ranking das culinárias nacionais, a capital Recife é o terceiro polo gastronômico do Brasil. Pois fica atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A informação é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel.

Segundo a instituição, Recife tem 10 mil estabelecimentos gastronômicos. Número que só não é maior do que o total de estabelecimentos encontrados na capital paulista, e na capital carioca.

Pratos típicos de Pernambuco em Recife: são quase 500 anos de história

Recife é uma das cidades mais antigas do Brasil, pois foi fundada no ano de 1537. Por muito tempo, foi reduto econômico dos Engenhos de Açúcar, um dos motivos que explicam porque a cidade também é famosa por muitos doces típicos. E não apenas por pratos salgados.

São quase 500 anos de história, onde a culinária da capital pernambucana passou por diversas modificações. Afinal, foi manuseada por mãos indígenas, europeias e africanas. Fato que deu aos pratos típicos locais um toque mais que especial.

Com certeza, os turistas que vão a Pernambuco e conhecem Recife, não pode deixar de conhecer também sua culinária típica. Pois, isso significaria perder muitos detalhes importantes sobre a cultura e a própria história local.

Isso sem mencionar os sabores únicos, que é impossível provar igual em outro lugar. Em Recife é possível encontrar pratos variados, para todos os gostos. E fazer uma viagem do salgado ao doce, dos pratos clássicos até os sabores contemporâneos. Notícias

Pratos típicos de Pernambuco, frutos do mar e pizza de bode

Para conhecer a gastronomia local, uma das formas mais fáceis é provar os frutos do mar dos restaurantes da praia. Não há como errar. Você vai poder comer siris, caranguejos e experimentar diferentes peixes, tudo com o sabor característico pernambucano.

A boa notícia é que há diferentes barzinhos e restaurantes agradáveis na orla, como o Biruta Bar. Portanto, você pode fazer a sua viagem gastronômica enquanto aprecia a praia e aproveita a agradável brisa do mar.

Outra iguaria local que quem viaja a Recife não pode deixar de provar é a pizza de bode. A carne de bode sempre foi tradicional no sertão. Mas, agora, o turista pode degustar seu sabor em vários restaurantes locais que servem comida tradicional.

Doce, um sabor tipicamente pernambucano

Entre os pratos típicos de Pernambuco, os doces também se destacam. Este portal afirma que, o Imaginário nordestino é fortemente marcado pela cultura do açúcar, do engenho e da plantação de cana.

O Pernambucano está familiarizado com o açúcar em folha de diferentes formas, como o melado, o açúcar mascavo e o clássico açúcar branco refinado. E a culinária tradicional do Estado tem vários pratos típicos, como a goiabada, o doce de caju e a marmelada.

Segundo o embanewsonline.com.br, ingredientes como cravo, canela, farinha de mandioca e coco também estão presentes em muitas receitas. Em tudo isso, raízes étnicas e históricas europeias, africanas e indígenas também deixaram suas marcas.

Em Recife tem de tudo para quem quiser comer

Além dos sabores tradicionais dos pratos típicos de Pernambuco, em Recife você pode provar de tudo. Afinal, como polo gastronômico que é, não deixa a desejar em variedade gastronômica.

De fast food à comida japonesa, passando pelos pratos tradicionais, pratos clássicos e chegando à culinária contemporânea. A capital Pernambucana é um paraíso para quem gosta de comer!

