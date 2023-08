A- A+

Música Prazo de inscrições para cursos do 12º Festival Internacional Sesc de Música é prorrogado Evento que reúne professores especialistas de várias partes do mundo prorrogou inscrições até o dia 14 de agosto

O prazo de inscrições para os cursos de aperfeiçoamento musical do 12º Festival Internacional Sesc de Música foi prorrogado até o dia 14 de agosto. O festival é um dos grandes eventos de música de concerto da América Latina e, com a oferta de bolsas parciais e integrais, vai oportunizar o aperfeiçoamento dos participantes com uma seleção de 46 professores renomados, vindos de diferentes partes do mundo.



Alemanha, Bielorrússia, Brasil, Bulgária, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Polônia, Portugal e Rússia integram as nacionalidades do quadro de especialistas. O festival acontece em Pelotas, no Rio Grande do Sul, entre os dias 15 e 26 de janeiro de 2024.

São oferecidos cursos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone tenor, trombone baixo, tuba, saxofone, eufônio, percussão, canto lírico e composição, além do choro, que contempla violão, sopros, acordeon, bandolim, percussão e cavaquinho.



Eles são voltados a alunos maiores de 14 anos de idade, que já possuam nível avançado e busquem o aperfeiçoamento musical. A seleção para as bolsas integrais ou parciais será feita pelos próprios professores seguindo critérios do regulamento, que também está disponível no portal.

O 12º Festival Internacional Sesc de Música terá como homenageados Alberto Nepomuceno, Gabriel Faurè e Bedrich Smetana. A realização é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pelotas e apoio cultural da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, Faculdade Senac, Bibliotheca Pública Pelotense, OSPA, Unisinos e Expresso Embaixador.

Serviço:

12º Festival Internacional Sesc de Música – Inscrições aos cursos

Público-alvo: Maiores de 14 anos que já possuam nível avançado

Período de inscrições: Até dia 14/08/2023

Modo de inscrição: no site do evento

Divulgação dos Selecionados e Matrícula 1ª Chamada: 29/08 a 12/09/2023

Divulgação dos Selecionados e Matrícula 2ª Chamada: 22/09 a 08/10/2023

Data do Festival: 15 a 26/01/2024

Informações e regulamento neste link.

