editais Prazo para inscrição e renovação do Cadastro de Produtor Cultural (CPC) segue até o dia 10 de abril Ter o registro ativo é um requisito para quem quer concorrer ao Funcultura 2023

O prazo de inscrição e renovação do Cadastro de Produtor Cultural (CPC), para quem quer concorrer ao Funcultura 2023, chega ao fim no próximo dia 10 de abril. Ter o registro ativo é um dos requisitos para participar dos editais promovidos pela Secult-PE e Fundarpe.

Os interessados devem enviar a documentação necessária, em formato PDF, para o email: [email protected] Para a inscrição ou a renovação de registro, o passo a passo pode ser conferido no site Cultura.PE.



A data limite anunciada é válida apenas para quem pretende concorrer à edição deste ano do Funcultura. As inscrições e renovações no CPC podem ser feitas a qualquer tempo.

