Pré-Amp 2023 anuncia artistas selecionados para mostra competitiva e atrações convidadas

A Articulação Musical Pernambucana (AMP), realizadora do Festival Pré-Amp, anunciou os 10 artistas selecionados pra a mostra competitiva da edição de 2023. Conforme o edital, a Região Metropolitana ficou com seis vagas, com as restantes divididas pela Zona da Mata (duas vagas), Agreste (uma vaga) e Sertão (uma vaga).



Entre quase 200 bandas e artistas inscritos, a curadoria selecionou Okalonan, Lucas do Amaral, Nelson Brederode, Guma, DJHIN e Okado do Canal (Região Metropolitana); Tercina e Aleff Counter (Zona da Mata); Lado Fim do Mundo (Agreste); Marília Parente (Sertão). Todos os shows serão realizados no palco do Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, na próxima sexta-feira (10) e sábado (11).

Programação

A ordem das apresentações, definida por sorteio, traz, no dia de 10 de fevereiro, a partir das 18h, Tercina, Lado Fim do Mundo, Marília Parente, Okalonan e Guma.



No dia 11 de fevereiro, também a partir das 18 h, é a vez de Aleff Counter, Okado do Canal, Nelson Brederode, Lucas Amaral e DJHIM.



Premiação e júri

O primeiro colocado ganhará 60 horas em um estúdio profissional, a gravação de um vídeo clipe e um show no carnaval do Recife. O segundo colocado será premiado com uma apresentação no Carnaval do Recife e uma consultoria em Redes Sociais. Já o terceiro

colocado ganhará um show no Carnaval do Recife.



O júri da Mostra Competitiva será formado por Andreza Portella (Gestora Cultural),Ana Paula Veríssimo (Produtora), Bione (Cantora), Marcílio Moura (Sócio Diretor do Fábrica Music), Marcone Ribeiro (Secretário Executivo de Juventude do Recife), Alexandre Miranda e Thiago Cabral (Produtor do Guaiamum Treloso).



Atrações convidadas

A Mostra Competitiva também contará com várias atrações convidadas. Na sexta-feira (10), a Escola de Samba Limonil se apresentará antes dos competidores. E a noite será encerrada com dois shows especiais: a cantora Riáh lança seu novo disco, Retinta, e o Devotos comemora seus 35 anos de carreira.



O sábado (11), será aberto pelo Maracatu Nação Camaleão. E, no encerramento, teremos Cordel do Fogo Encantado.



Pré-Amp 20 anos

A edição de 2023 marca os 20 anos de existência do Festival. Para comemorar a data, a Articulação Musical Pernambucana vai homenagear, durante a Mostra Competitiva, diversos integrantes e espaços artísticos da nossa cadeia produtiva da Cultura com atuação destacada nas últimas décadas.



Serão homenageados André Brasileiro (Gestor Cultural e Ator), Ana Garcia (Produtora No Ar Coquetel Molotov), Beto Hees (Produtor Lia de Itamaracá), Bruno Stehling (Produtor Festival Rec’n'Play), Carlota (Técnico), Du Lopes (Ativista Cultural), Iraq (Espaço Cultural), Marcos Negreiros (Técnico de Som), Natalie Revoredo (Iluminadora Cênica), Renato L (Jornalista), Riva Le Boss (Compositor e Produtor Musical) Roze Ferreira (Produtora), Som na Rural (Equipamento Cultural), Toni Braga (Produtor) e Vilma Carijós (Ativista e coreógrafa/Daruê Malungo).



Oficinas

Além da Mostra Competitiva, serão oferecidas oficinas, workshop e palestras voltadas para a cadeia produtiva da música em Pernambuco. As oficinas (que tiveram 450 inscritos) estão sendo realizadas no Compaz Dom Hélder Câmara (Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra, Recife). Os workshops (com 250 inscritos) e os debates/palestras acontecem no Casarão da AMP (Rua do Príncipe, 225, Recife).



O Festival é uma realização da Articulação Musical Pernambucana e conta com o patrocínio da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura do Recife e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, e com o apoio da Secretaria Executiva da Juventude e da Secretaria Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas (ambas da Prefeitura do Recife) e do Governo do Estado de Pernambuco através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco e do COMPAZ.



Maiores informações na conta da AMP no Instagram @oficial_amp

