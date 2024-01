PREAMP acontece neste fim de semana; Lia de Itamaracá e Coco Raízes de Arcoverde se apresentarão

A- A+

Acontece, neste fim de semana, mais uma edição do festival PREAMP, uma realização da Articulação Musical Pernambucana (AMP). Na sexta (2) e sábado (3), a partir das 17h, artistas e grupos independentes do Estado sobem ao palco montado no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, para participar da mostra competitiva do evento. O acesso é gratuito.



Será um total de oito atrações (quatro por noite), entre os artistas/bandas que se inscreveram em convocatória pública e que foram selecionadas por uma comissão formada por profissionais da cadeia produtiva da música de Pernambuco, seguindo critérios de cota: uma banda/artista do Sertão, uma banda/artista do Agreste, uma banda/artista da Zona da Mata e cinco bandas/artistas da Região Metropolitana do Recife.



Programação

Na sexta (2), a programação será aberta com apresentação - no chão - do Afoxé Oya Alaxé, numa homenagem à nossa cultura popular. Depois, será a vez dos concorrentes: Gyra (Sertão), Acervo (Região Metropolitana), A Mun Há (Região Metropolitana) e Raízes Perdidas (Região Metropolitana).

Na segunda noite de PREAMP, sábado (3), dois convidados especiais se apresentarão: Lia de Itamaracá (homenageada do Carnaval do Recife 2024) e Coco Raízes de Arcoverde.

Neste dia, o evento terá início às 16h, com um cortejo puxado pelo Bloco da AMP e o Afojubá, saindo da Praça do Arsenal da Marinha em direção ao Cais da Alfândega. Em seguida, o Maracatu Nação

Camaleão se apresenta no chão. Na sequência, os concorrentes subirão ao palco: Luana Tavares (Zona da Mata), Bella Kahun (Agreste), Orquestras Iorubás de Pernambuco (Região Metropolitana) e Pajé IB (Região Metropolitana).



A segunda e derradoira noite do PREAMP 2024 será encerrada com os convidados especiais Joanah Flor e Conde Só Brega.



Júri especializado

Um júri formado por artistas, produtores e outros profissionais da cadeia da música escolherá a banda/artista vencedor(a), que levará como prêmio a gravação de um EP e um produto audiovisual.

Além disso, os três primeiros colocados entrarão na grade oficial do Carnaval do Recife 2024.



O festival PREAMP 2024 conta com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Recife e apoio da Secretaria Executiva de Juventude do Recife e do Governo do Estado de Pernambuco.

