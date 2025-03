A- A+

Cinema Pré-estreia de filme sobre Milton Nascimento promove encontro do artista com velhos amigos Sessão do documentário de Flávia Moraes tem presença de Fernanda Montenegro, Gloria Pires, João Bosco, Wagner Tiso, Ronaldo Bastos, entre outras figuras ilustres da música e da TV que foram abraçar o cantor

Esta quinta-feira, estreia em mais de 100 salas no Brasil o documentário “Milton Bituca Nascimento”, da diretora Flavia Moraes. Na segunda (17), uma pré-estreia no Rio de Janeiro reuniu personalidades da música e da TV, além de muitos amigos, para celebrar junto com Milton Nascimento a chegada aos cinemas do longa que passa a limpo sua vida e sua trajetória artística, com registros de sua passagem pela Europa, Estados Unidos e Brasil, em 2022, com “A última sessão de música”, sua turnê de despedida, aos 80 anos de idade.

O ponto alto da noite foi o encontro do cantor, de 82 anos, com Fernanda Montenegro, de 95, a narradora de “Milton Bituca Nascimento”.

“Não é só um artista, é um arqui-artista”, celebrou Fernanda, em breve passagem pelo Cinemark do Village Mall, na Barra da Tijuca, onde o filme foi exibido em quatro salas — numa das quais Milton assistiu ao longa mais uma vez, ao lado do filho (Augusto Nascimento, co-produtor do filme), comeu pipoca e encontrou alguns de seus velhos amigos (alguns dos quais puderam ser vistos também na tela, em depoimentos).

João Bosco, Zé Renato (do Boca Livre, parceiro de Milton em “Anima”), o poeta Ronaldo Bastos (letrista de algumas de suas músicas mais conhecidas), o pianista e arranjador Wagner Tiso (colaborador desde os tempos dos bailes), o violonista e compositor Guinga (que participou do disco “Milton + Esperanza”), Pedro Luís e Jorge Vercillo (que em 2023 homenageou o cantor em espetéculo com o Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras) foram alguns dos nomes da música que prestigiaram a noite.

As atrizes Gloria Pires, Luciana Paes e Valentina Bandeira, o ator Edson Celulari (com o filho Enzo), a apresentadora Maju Coutinho, a ex-empresária do cantor Marilene Gondim e o humorista Hélio de La Peña, entre outros nomes da cultura, também marcaram presença na noite.

