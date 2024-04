Pré-estreia de "Justiça 2", do Globoplay, reúne elenco da série no Rio de Janeiro

A- A+

“Justiça 2” estreia no Globoplay nesta quinta-feira (11), mas quem esteve presente no evento realizado nesta terça-feira (9), no Rio de Janeiro, já deu para sentir um “gostinho” do que vem por aí. A pré-estreia, que contou com a presença da autora, do diretor e de parte do elenco, exibiu os quatro primeiros episódios da série nas salas de cinema do Kinoplex Rio Sul.

A obra antológica guarda a essência temática da primeira temporada, que foi gravada no Recife e levada ao ar em 2016. Personagens e tramas, no entanto, são outras. Desta vez, tudo é ambientado nas cidades de Brasília e Ceilândia, no Distrito Federal.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a autora da série, Manuela Dias falou sobre a relação com a cidade que ambientou a série na sua origem. “O Recife está para sempre no meu coração. Foi maravilhoso estrear a série lá. Tenho uma admiração incrível pela cultura musical e por todos os grandes diretores de cinema de Pernambuco. É um quadro efervescente”, apontou.

Atualmente no ar como o João Pedro de “Renascer”, Juan Paiva vive um dos protagonistas de “Justiça 2”. Para o ator, no entanto, não deve haver confusão entre os dois trabalhos. “São personagens totalmente diferentes. O Baltazar sofre num lugar da injustiça. É um jovem trabalhador, que foi criado pela avó. Ela o educou para ser um guerreiro na vida, com dignidade, humildade e caráter”, adiantou o ator.

Outro destaque na trama é Carolina, interpretada por Alice Wegmman. A personagem foi abusada pelo tio ainda na infância e convive com os traumas causados por isso na vida adulta. A atriz falou sobre a expectativa de que a história possa repercutir para além da dramaturgia.

“É uma personagem que mexeu muito comigo e que fala muito sobre muitas mulheres. Infelizmente, muita gente vai se identificar, mas também muitas vão tomar coragem para fazer o que tem que ser feito, denunciar, virar o jogo e falar sobre isso dentro das famílias, porque são coisas muito veladas”, comentou.

Com direção artística de Gustavo Fernández, a série traz ainda outros grandes nomes no elenco, como Murilo Benício, Paolla Oliveira, Belize Pombal, Leandra Leal, Danton Mello, Marco Ricca, Filipe Bragança e Nanda Costa - que causou alvoroço no evento de lançamento ao chegar com uma calça estampada com o desenho de uma mão tocando as partes íntimas. Serão lançados quatro episódios por semana, totalizando 28 capítulos.



*O repórter viajou a convite da Globo

