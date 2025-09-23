A- A+

CINEMA Pré-estreia de "O agente secreto" e mais de 100 filmes latinos marcam programação da mostra CineBH Mostra de cinema na capital mineira acontece até domingo (28)

Em sua 19ª edição, a CineBH — Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte dá seu pontapé inicial na noite desta terça-feira (23) com a première de " O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, no Cine Theatro Brasil.



A sessão contará com as presenças dos atores Carlos Francisco, Laura Lufési e Italo Martins. Veterano do cinema mineiro, com trabalho em filmes como "Marte um" e "Arábia", Carlos Francisco será o grande homenageado do evento em 2025.

A exibição faz parte de uma série de sessões nacionais do longa estrelado por Wagner Moura até o lançamento comercial no dia 6 de novembro. Até o momento, "O agente secreto" teve pré-estreias em Recife, no Festival de Brasília, no Olhar do Norte, em Manaus, e no Maranhão na Tela, em São Luís. Na quarta (24), o filme será exibido em Fortaleza, na programação do Cine Ceará.







A programação da CineBH apresenta 101 filmes em pré-estreias e mostras temáticas, sendo 48 longas, um média e 52 curtas-metragens. Sob a temática "Horizontes Latinos: Nós Somos o Nosso Futuro?", a seleção contempla obras de Brasil, Uruguai, México, Equador, Peru, Chile, Argentina, Porto Rico e Colômbia.

Dentre os filmes nacionais selecionados destacam-se obras como "Apenas coisas boas", de Daniel Nolasco, "Assalto à brasileira" de José Eduardo Belmonte, "Enquanto o céu não me espera", de Christiane Garcia , "Enterre seus mortos" de Marco Dutra , e "Nosferatu", de Cristiano Burlan, dentre outros.

A mostra acontece entre os dias 23 e 28 de setembro, em diversos espaços pela capital mineira.

Veja também