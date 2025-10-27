A- A+

Cinema Pré-estreias de "O Agente Secreto" registram maior média de público do final de semana no Brasil Representante do país na corrida pelo Oscar 2026 chega aos cinemas no dia 6 de novembro

" O agente secreto" foi o grande destaque nas bilheterias brasileiras no último final de semana. O longa de Kleber Mendonça Filho contou com pré-estreias no sábado (25) em 250 cinemas espalhados por 76 cidades, em todos os estados do país, e registrou a melhor média de público da semana.

O filme estrelado por Wagner Moura teve uma média de 98 pessoas por sessão, um número mais de três vezes maior do que o do segundo colocado, "O telefone preto 2", filme que liderou as bilheterias no fim de semana, com público total de 193 mil espectadores, com uma média de 29 espectadores por sessão. As informações são do site Filme B.

Ao todo, "O agente secreto" levou 23 mil espectadores só em suas pré-estreias. O longa vai repetir a dose de sessões antecipadas no próximo dia 1º de novembro. O lançamento nacional acontece no dia 6 do mesmo mês.

Duplamente premiado no Festival de Cannes, em maio, de onde saiu com os troféus de melhor direção e melhor ator, "O agente secreto" é a aposta brasileira para repetir a trajetória de "Ainda estou aqui", de Walter Salles, na última temporada de premiações.

Veículos especializados na cobertura de Hollywood, como Variety e Hollywood Reporter, têm citado o longa brasileiro como forte concorrente para marcar presença em inúmeras categorias no Oscar 2026, como melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor ator e melhor filme internacional.

